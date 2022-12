Bertinoro, il Comune si riorganizza Aumenta l’organico in segreteria

La macchina amministrativa del Comune di Bertinoro verrà riorganizzata a partire dai prossimi giorni. In particolare, dal mese di gennaio, ci saranno alcuni cambiamenti nell’ottica di migliorare il funzionamento dei servizi e la capacità di risposte puntuali alla cittadinanza e alle imprese. Verrà implementato l’organico dell’ufficio segreteria e affari generali con l’istituzione di una figura dedicata alla gestione del personale. Allo stesso tempo verranno rimodulati i servizi tecnici, cioè sia i lavori pubblici che urbanistica ed edilizia privata: ai lavori pubblici verranno coperte le posizioni che da tempo erano vacanti, con l’istituzione di una figura che si occuperà della gestione amministrativa delle pratiche; il settore urbanistica, cambierà denominazione in ‘Governo del Territorio’ a seguito del passaggio sotto di esso delle Attività Economiche e dei progetti di rigenerazione urbana, grazie anche alla precedente assunzione part-time di due tecnici dedicati.

"Si tratta – affermano l’assessora al personale Silvia Federici e la sindaca Gessica Allegni – del primo step di un lungo percorso avviato a inizio mandato, che ha visto il supporto di professionisti nel campo della riorganizzazione degli enti pubblici e costruito nell’ambito di un confronto attivo e costante con le rappresentanze sindacali e le figure apicali della struttura".

"Ci auguriamo – concludono – che i cambiamenti che stiamo apportando e quelli che abbiamo in previsione possano contribuire a rispondere alle esigenze più volte segnalate da cittadini e imprese di un migliore funzionamento dell’ente, in termini di rapidità di risposta ed efficacia. Vogliamo ringraziare le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Bertinoro per aver compreso l’importanza di queste decisioni e per aver collaborato al fine di una loro concretizzazione, che ci auguriamo possa contribuire a rendere anche per loro più agevole e sostenibile il carico di lavoro".

Matteo Bondi