Bertinoro in lutto per il prof Serafini

Cordoglio a Bertinoro, e non solo, per la morte improvvisa del prof Stefano Serafini, 58 anni, apprezzato manager d’impresa, docente universitario internazionale, filantropo, socio dell’Accademia dei Benigni e del Rotary Club Cesena, e ormai prossimo al conseguimento di una seconda laurea. Come reso noto dalle scuole La Nave "al cordoglio della famiglia si uniscono gli amici, i dirigenti, il corpo docenti e l’associazione La Cometa dei genitori delle Scuole La Nave, frequentata dalla figlia, i membri dell’associazione Compagnia delle Opere di cui era socio e il circolo Scacchistico Forlivese con il quale collaborò attivamente in numerose iniziative culturali e divulgative".

Anche Pubblisole Teleromagna si è unita al cordoglio "per la scomparsa prematura dello stimato professionista" conosciuto e apprezzato personaggio dell’imprenditoria e della cultura. Serafini lascia la moglie Orietta e la figlia Giorgia, la notizia della sua morte ha destato eco e commozione a Bertinoro, e in tutto il nel territorio forlivese e cesenate. Espressioni di cordoglio sono giunte dal sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni: "È una notizia che mi lascia senza parole, mi dispiace enormemente. Avevo conosciuto meglio il prof Serafini, cittadino di Bertinoro, nell’ultimo anno in occasione del suo ingresso nell’Accademia dei Benigni. Persona di cultura, dai modi gentili, e con cui ogni occasione di confronto era positiva e arricchente. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore". Altri messaggi di partecipazione sono stati espressi dai rappresentanti del mondo imprenditoriale, associazionistico e culturale.

Alessandro Rondoni