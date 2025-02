Bertinoro, ipotesi Capuano. L’ex assessore in corsa

Potrebbe scendere in campo, come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Bertinoro, Mirko Capuano, già vicesindaco con la giunta guidata da Gabriele Fratto e ancor prima in giunta con Nevio Zaccarelli. La pluriennale esperienza da amministratore cittadino di Capuano sarebbe a servizio di un gruppo di ‘delusi’ di centrosinistra, ma con un’apertura al centro e, potenzialmente, a destra.

D’altronde la coalizione di centrosinistra, che comprende il Partito Democratico, i Verdi, i socialisti e rifondazione comunista, il proprio candidato lo ha già scelto: l’attuale assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli.

Interpellato sulle voci che si susseguono su una sua probabile candidatura, il diretto interessato, non ha né confermato, né smentito. Non è la prima volta che il nome di Capuano viene associato a una possibile candidatura: la prima volta fu nel 2016, quando si doveva scegliere il successore di Zaccarelli, ma lui stesso non si rese disponibile e le successive primarie tra Fratto e Gessica Allegni, incoronarono il primo, che poi divenne sindaco battendo in un testa a testa, Stefano Lolli. Lo stesso Lolli dichiarò, successivamente, che se si fosse candidato Capuano lui non sarebbe sceso in campo. Da qui la possibile apertura ai tanti elettori che credettero nel progetto di Lolli.

La storia amministrativa di Capuano si interruppe poi nel 2021, quando il Partito Democratico, di cui facevano parte sia lui che il sindaco Fratto, tentennò più del dovuto nella scelta di non confermare per un secondo mandato lo stesso Fratto, senza mai puntare apertamente su Capuano. Successivamente i Verdi chiesero e ottennero la testa di Capuano, reo di non aver bocciato l’insediamento di un ipermercato nella zona tra Santa Croce e Santa Maria Nuova: zona commerciale che non ha mai visto la luce.

La coalizione poi si ritrovò compatta sul nome di Gessica Allegni, all’epoca esponente di E’Viva, senza i nomi di Fratto e Capuano. Il segretario del Partito Democratico in quel momento era Filippo Scogli, la cui candidatura è stata lanciata proprio da Allegni nel momento di commiato alla cittadinanza.

Capuano, 53 anni, lavora al Comune di Forlì e abita a Santa Maria Nuova, così come Scogli. Si potrebbe così configurare una corsa a tre: Andrea Bandini, ex direttore del Ceub, infatti, dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua possibile candidatura entro pochi giorni.