Bertinoro: jazz e vino per la Hit’s Summer

Particolarmente ricco il programma di ‘Hit’s Summer nei Borghi e Rocche di Romagna’ previsto per oggi, che culminerà con la ‘Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’. Si comincia in tarda mattinata, con l’arrivo sul balcone di Romagna della Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, evento turistico-sportivo che rievoca la prima e unica edizione delle Mille Miglia in moto, avvenuta nel 1949. Alle 17,30 dal Monumento del Vignaiuolo prenderà il via Jazzwalk, passeggiata musicale ed enogastronomica con l’Ariminum Swing Band. Durante il percorso si farà tappa nelle cantine urbane di Bertinoro, Celli e Madonia, per degustare i loro vini. Alle 18,30 nel Palazzo Comunale si inaugurerà la mostra di pittura ‘Il Mondo in mille Colori’ collettiva degli allievi junior della scuola di Eleonora Baiardi.

Alle 19, in piazza della Libertà prenderà il via ‘Vini e Sapori in Strada’. Per tutta la sera si potranno assaggiare i vini di 13 aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena, e ci sarà anche lo stand gastronomico del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi di Bertinoro. Ingresso: 15 euro comprensivo di 4 assaggi, più calice e tasca (verrà restituita la cauzione di 3 euro consegnando indietro il calice.

La colonna sonora sarà affidata nella prima parte della serata, dalle 19,30, all’Ariminum Swing Band con il suo trascinante repertorio, mentre alle 21,45 andrà in scena il Concerto per la Notte Romantica con il Matteo Addabbo Organ Trio. Nel corso della ‘Notte Romantica’, nei locali e nei ristoranti aderenti sarà possibile assaggiare il dessert a tema ‘Pensiero d’amore’ creato per l’evento. Ci saranno anche allestimenti speciali dedicati alla Notte Rosa, mentre i locali del centro storico proporranno cocktail rosa. Sarà attivo il servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e Allende.

Matteo Bondi