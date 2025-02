Bertinoro, lavori finiti alla piazzola del bus

I lavori del marciapiede e della piazzola di fermata dell’autobus a Panighina sono terminati, mettendo in sicurezza per i pedoni un’area altamente trafficata. Le opere sono state effettuate, rispettando i tempi previsti, dalla ditta bertinorese, Romagnola Strade. Sempre nell’ambito di riqualificazione della via Emilia storica, la giunta ha approvato il progetto esecutivo dei golfi di fermata di Capocolle dopo aver ottenuto i vari pareri e nulla osta degli enti a vario titolo coinvolti nel progetto, tra cui Anas in quanto ente proprietario della strada. L’intervento ha un costo di 625mila euro. È in dirittura di arrivo anche il progetto esecutivo della ciclabile lungo la via Emilia, fino al confine con Cesena, dopo un sopralluogo a inizio febbraio con Anas per ottenere il nulla osta all’esecuzione. L’intervento è già in graduatoria del bando di finanziamento regionale per progetti di mobilità dolce e ciclopedonale.