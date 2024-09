Bertinoro, l’odissea di via Rio Rose: "Il Comune è pronto a intervenire"

Da maggio dello scorso anno via Rio Rose, la strada principale che porta al cimitero di Bertinoro, è transennata con divieto di accesso. "A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli –, è stata disposta la chiusura di un tratto della strada. Il cimitero invece è sempre rimasto aperto, raggiungibile da un’altra strada", spiegando poi che, sin dalle prime ricognizioni, è emerso che il crinale adiacente alla via principale ha subìto danni significativi, rendendo necessaria la rimozione del materiale franato e, in seguito, un intervento di consolidamento per consentire il transito in sicurezza.

"Trattandosi di una frana in area privata – prosegue l’assessore – e non essendo prevista, dalla struttura commissariale, la possibilità di intervento in deroga alle procedure ordinarie, ci siamo attivati tempestivamente per valutare se fosse possibile un intervento da parte degli enti pubblici – Comune e Regione –, considerando le difficoltà dei privati a operare, soprattutto in presenza di una minaccia alla viabilità pubblica. Tuttavia, è stato necessario seguire le procedure standard, che prevedono l’emissione di ordinanze comunali per intimare ai proprietari privati di effettuare gli interventi di ripristino".

Procedimenti lunghi e complessi anche perché i proprietari dei terreni interessati dalla frana sono due. "Uno dei quali è coinvolto in una procedura di liquidazione, rappresentato da un avvocato – specifica Scogli –, mentre l’altro ha un tutore nominato dal giudice". In seguito alla prima ordinanza emessa dal Comune di Bertinoro, i proprietari hanno parzialmente adempiuto, incaricando un geologo di valutare gli interventi immediati necessari. "Nei mesi successivi abbiamo incontrato più volte il tecnico per ottenere aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui tempi di esecuzione dei primi interventi – sostiene l’assessore –. Il tecnico incaricato ha presentato un preventivo ai proprietari, che avrebbero dovuto sostenere i costi. Tuttavia, l’intervento è stato ulteriormente complicato dal fallimento della società in liquidazione. A questo punto la legge prevede che il Comune debba avviare nuovamente il procedimento e rivolgersi direttamente alla società fallita". Con conseguente allungamento dei tempi a scapito dei cittadini, che quella via non la possono percorrere. È stata dunque emessa una nuova ordinanza, con scadenza a ottobre.

"Se i proprietari non interverranno entro il termine previsto, il Comune sarà costretto a eseguire l’intervento in danno ai proprietari – sottolinea l’assessore –. La nostra priorità è garantire la riapertura in sicurezza della via Rio Rose il più rapidamente possibile. Appena le tempistiche lo permetteranno, il Comune si farà carico degli interventi necessari che, in assenza di aggiornamenti normativi, dovranno essere eseguiti con risorse proprie, con costi che ricadranno su tutta la cittadinanza di Bertinoro".

Spiegata la parte tecnica del perché da 16 mesi non è possibile accedere al cimitero attraverso la strada principale, l’assessore esprime una sua considerazione politica "Nonostante le promesse di snellimento burocratico e supporto tecnico per fronteggiare l’emergenza, ci troviamo soli nella gestione del territorio e nel rispondere ai cittadini colpiti da questi eventi".