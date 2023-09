Bertinoro, l’Ospitalità fa centro "Solidarietà e attenzione al clima"

Preceduto da sbandieratori e tamburini, il corteo storico ieri mattina è arrivato alla Colonna delle Anella per rinnovare il rito dell’ospitalità a Bertinoro. Vari gli ospiti istituzionali che sono stati chiamati alla colonna per scoprire da quale famiglia, associazione o ristorante essere poi ospitati per pranzo. Fra loro anche Andrea Segrè, dell’Università di Bologna, che si è detto a casa, visto che i primi passi della sua carriera sono stati al Centro Universitario di Bertinoro. Il tema della 97ª edizione era ‘Terra! Da vivere, da difendere’, con un evidente riferimento all’alluvione: sono stati protagonisti, allora, i meteorologi Andrea Raggini e Luca Lombroso. "Sono contenta innanzitutto della grande partecipazione dei cittadini – ha commentato la sindaca, Gessica Allegni –, sintomo di quanto la festa dell’Ospitalità unisca tutti intorno ai valori della nostra storia. Questo conferma quanto sia giusta la scelta di investire in cultura ed eventi di qualità che tengano insieme tradizione e innovazione". Il Comune tedesco di Kaufungen ha donato 26mila euro per Bertinoro. "Un momento commovente, un gemellaggio di 25 anni che è diventato vera e sincera amicizia". Dalla Pro Loco 2mila euro agli alluvionati.