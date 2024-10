Bertinoro, musica blues alla Rimbomba

Concerto di musica blues con Marco Pandolfi (foto sotto) e Alessio Raffaelli questa sera al circolo La Rimbomba a Bertinoro. Pandolfi è un apprezzato armonicista e chitarrista blues a livello europeo. Ha all’attivo 9 dischi a suo nome e numerose partecipazioni in raccolte e incisioni di colleghi italiani e stranieri. Sarà accompagnato al pianoforte da Raffaelli, che ha modellato la tecnica pianistica sulla grande passione per il blues e il rock americano. Sarà possibile cenare alle 20 su prenotazione (333. 1296915). La Rimbomba si trova in via Mainardi 14.