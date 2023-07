Bertinoro, note tra Rota e Caikovskij

Questa sera a Bertinoro si terrà il concerto ’Rota, Elgar e Čaikovskij’ dell’ Orchestra dello Altschuler Summer Music Institute. L’Asmi ha un’identità caratterizzata dalla forte internazionalità e dall’incontro tra culture diversissime tra loro: i suoi studenti vengono dall’Ucraina, Venezuela, Cina, Romania, Mongolia, Israele, Messico Italia e Grecia, oltre che dagli Stati Uniti, e vengono inseriti in un ambiente formativo in cui è il confronto, e non la competizione, ad occupare posizione di rilievo.

Il repertorio comprende brani classici ed esplorazioni della musica contemporanea, non mancando di ascoltare le proposte degli studenti anche in performance soliste.

Obiettivo finale del suo direttore, Emil Altschuler, è di rendere l’istituto un punto di riferimento per tutti i giovani musicisti del mondo, attraverso una formazione che valorizzi l’individualità di ognuno: rafforzare l’oggi per essere pronti ad incontrare il domani.

La serata si divide in due sessioni: ai giardini della Rocca di Bertinoro, ore 18, musica da camera in formazione ridotta, in quartetto, poi alle 21 in piazza della Libertà, concerto con l’orchestra nella sua interezza al duomo. Ingresso gratuito.