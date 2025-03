Bertinoro, oltre 60 agricoltori da tutta Italia per partecipare al corso di potatura degli ulivi

Sono oltre una sessantina e arrivano da tutte le parti d’Italia, dalla Puglia fino alla Liguria, i partecipanti al corso di potatura dell’olivo a vaso policonico e gestione dell’oliveto che si terrà a Bertinoro questo fine settimana. Un appuntamento divenuto ormai tradizionale, si tratta della sesta edizione, per un territorio, quello bertinorese che si sta affermando sempre di più anche come città dell’olio, oltre che del vino. In questi anni sono stati vari i concorsi nei quali gli oli bertinoresi si sono sempre ben distinti. A tenere il corso sarà uno dei massimi esperti dell’olivo e direttore della Scuola di Potatura Olivo, Giorgio Pannelli.

La Scuola è nata nel 2017 con l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche applicandole a una moderna olivicoltura e divulgare questa particolare tecnica. "Che consente di rispettare la pianta - spiega Vittorio Crotali (foto), produttore pluripremiato di Bertinoro -, migliorarne le condizioni vegetative e la produttività, ridurre i costi di allevamento". La due giorni avrà un approccio molto pratico: dopo una lezione teorica che si terrà domattina nelle sale dell’Ufficio Turismo in piazza della Libertà, si passerà subito all’azione, i partecipanti avranno modo di sperimentare la tecnica appresa intervenendo, già da domani pomeriggio, su vari uliveti di Collinello, Bracciano e Ospedaletto. "E’ l’unico corso che si tiene in Emilia Romagna - spiega Crotali - e negli anni si sta affermando sempre di più come momento formativo molto importante, non solo per il territorio circostante, ma per tutta l’Italia, come testimoniano le presenze che toccano molte regioni, anche lontane". Oltre che come sede della parte teorica del corso, l’Ufficio Turismo di Bertinoro ha gestito anche l’ospitalità per i partecipanti al corso provenienti da più lontano, coinvolgendo le strutture ricettive del territorio. Al termine verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione valido per l’iter formativo di ‘Potatore Certificato’ della Scuola Potatura Olivo.

ma.bo.