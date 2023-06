Bertinoro, omaggio a Dante con Moni Ovadia

A Bertinoro, quella di domani, domenica 4 giugno, sarà una giornata dedicata al ricordo di Dante Alighieri e dei giorni trascorsi dal Sommo Poeta negli ultimi anni di vita, all’ombra della rocca, ospite dei Da Polenta, signori di Ravenna, ma originari proprio di questi luoghi. Durante la giornata, attraverso conversazioni itineranti sulla presenza di Dante a Bertinoro, si andrà alla scoperta dei luoghi legati alla memoria del poeta e dei suoi scritti.

Due i momenti principali: il primo dalle 14,30 in piazza della Libertà dove la sindaca Gessica Allegni, insieme all’assessora al turismo e alla cultura Sara Londrillo, a Germano Capacci, presidente della Pro loco Fratta Terme e a un rappresentante del Lions Club Forlì, presenteranno l’itinerario dedicato al Sommo Poeta cominciando dall’ascolto delle terzine dantesche recitate dall’artista Moni Ovadia, ospite speciale dell’evento.

Nato in Bulgaria da una famiglia ebraico-sefardita, Ovadia, dopo la laurea in scienze politiche ha dato avvio alla sua carriera d’artista come ricercatore, cantante e interprete di musica etnica e popolare di vari paesi.

Alle 15,30 appuntamento a Collinello sotto il cipresso di Francesca per l’inaugurazione di ‘Lettere a Francesca’, un progetto nato in collaborazione con il Lions Club Forlì che invita tutti coloro che lo desiderano a lasciare un messaggio, una poesia, una lettera in memoria della vicenda intensa e drammatica della giovane Francesca da Polenta cantata da Dante nel V canto dell’Inferno. Chi scrive a Francesca potrà depositare i suoi messaggi nella cassetta rossa posizionata proprio presso il cipresso o indirizzarli: A Francesca co Ufficio Turismo, piazza della Libertà 3 - 47032 Bertinoro (FC), perché possano essere inseriti nella pagina dedicata sul sito www.visitbertinoro.

Durante la presentazione dell’iniziativa davanti al Cipresso interverranno l’avvocato Nicola Mangione del Lions Forlì e il professor Alberto Bondi, insieme agli studenti dell’istituto comprensivo di Bertinoro per la lettura di alcuni componimenti a tema.

A seguire, alle 16,30 circa, visita e degustazione al frantoio Tenute Unite, seguita dal ritrovo alla pieve di San Donato per un momento di conversazioni su Dante e Carducci curati sempre da Alberto Bondi.

La giornata terminerà con un momento conviviale organizzato dall’associazione ‘Amici di Polenta’ presso la propria sede, dove a tutti gli intervenuti verrà offerto un piatto di polenta al ragù.

Matteo Bondi