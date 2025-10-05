Bertinoro punta a strade più belle e sicure

Con l’apertura del cantiere in via Caduti di via Fani, sono iniziati a Bertinoro i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali.L’importo complessivo dei lavori è di 200mila euro dalle casse comunali. L’affidamento è avvenuto in modalità diretta alla ditta ‘Romagnola Strade’.

"Abbiamo deciso di intervenire subito con una serie di cantieri mirati, che da un lato garantiscono la sicurezza dei cittadini già per questo inverno e dall’altro pongono le basi per lavori più strutturali – dichiara il sindaco, Filippo Scogli –. Siamo consapevoli che la situazione di alcune strade sia difficile, ma abbiamo già attivato progettazioni e partecipato a bandi per dare risposte concrete e durature".

In via Caduti di via Fani la presenza di buche profonde e avvallamenti ha reso necessario un primo intervento di ripristino, utile a garantire la percorribilità della strada visto l’intenso traffico pesante a cui è soggetta. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno su via Ceredi, via del Monte, via Bagalona e alcuni interventi puntuali in altre arterie del territorio.

Le lavorazioni prevedono, a seconda dei tratti interessati, la pulizia e fresatura del manto e la posa del nuovo conglomerato bituminoso. In alcuni casi verranno effettuati lavori straordinari riguardanti interventi profondi fino ai substrati di fondazione, atti a migliorare la staticità della strada; in altri, come via Caduti di via Fani, si interverrà invece con ripristini più localizzati, in attesa di lavori strutturali più importanti.

"Questo intervento straordinario rappresenta un passo importante verso la riqualificazione della nostra rete stradale – sostiene l’assessora ai lavori pubblici, Rebecca Ghetti –. Ogni via presenta problematiche diverse e per questo gli interventi sono stati calibrati caso per caso facendo subito sopralluoghi mirati, in sinergia con i tecnici della ditta affidataria".

Particolare attenzione sarà riservata alla via Bagalona, dove il dissesto interessa principalmente le spalle laterali della carreggiata. L’intervento attualmente previsto riguarda un primo ripristino per la messa in sicurezza della strada. Al fine di effettuarne uno più risolutivo e oneroso, tale strada è stata candidata, insieme alla Via Caduti di via Fani, a un bando ministeriale per il ripristino definitivo per un valore complessivo di 1,35 milioni di euro.

Matteo Bondi