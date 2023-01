Bertinoro, riapre il centro "Ancora più attrattivi"

Un taglio del nastro più che atteso, a conclusione dei lavori che hanno interessato via Roma e piazzetta G. Del Duca in pieno centro a Bertinoro.

La riapertura permette di tornare nella parte alta del borgo senza deviazione e semafori. I sottoservizi e la ripavimentazione delle vie era iniziata in aprile, con una pausa estiva per permettere un accesso più agevole ai turisti del Balcone di Romagna.

Folta la partecipazione alla cerimonia presieduta dalla sindaca Gessica Allegni.

"Oggi è un giorno di festa – ha dichiarato la sindaca –, riapriamo la viabilità in un centro storico ancora più attrattivo di prima, dopo i lavori di pavimentazione che rendono omogeneo il percorso per le vie più belle e suggestive del nostro borgo. Lavori che sono stati possibili grazie a un grande gioco di squadra tra l’amministrazione e le ditte che hanno realizzato gli interventi. Ringrazio per questo di cuore 2iretegas, l’impresa Coromano, Edilpietra, il nostro Ufficio tecnico, operai compresi, e l’Urbanistica, Davide Canali che ha fatto da supporto al rup, l’archeologa Morena Morri e poi Il Molino per il pedibus, la polizia locale, tutti gli esercenti e i cittadini delle vie interessate dai lavori, che hanno sofferto di più i disagi inevitabili di questi mesi. Da oggi spero possano trarre i frutti migliori di questo importante intervento. Stiamo anche iniziando il ripristino della scalinata di piazza Novelli. Non vediamo l’ora – conclude – che inizi la bella stagione perché tutti possano godere della meraviglia che Bertinoro sa offrire".

