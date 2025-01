Bertinoro, riapre l’atrio della scuola. Confermato l’open day lunedì

L’atrio della scuola media di Bertinoro, in via Colombarone, da oggi riapre al passaggio.

Era stato interdetto nella giornata di lunedì, quando un laminato in metallo, un elemento non strutturale dell’edificio, si era staccato dal soffitto precipitando a terra.

In via precauzionale la dirigente scolastica, in accordo con l’ufficio tecnico del Comune, aveva chiuso l’atrio, andando a modificare anche i percorsi di ingresso e uscita delle classi, mentre il Comune aveva dato mandato a una ditta di provvedere al ripristino immediato del laminato caduto e alla sostituzione dei sistemi di ancoraggio di tutti gli altri oggetti simili con elementi di maggiore resistenza e sicurezza, utilizzando tasselli di dimensioni superiori e fissaggio chimico.

Con il ritorno alla piena funzionalità dell’atrio della scuola, è stato anche confermato per la giornata di lunedì prossimo l’open day della scuola, inizialmente previsto per lo scorso 13 gennaio e rinviato proprio a causa di quanto accaduto.

All’interno dell’edificio di via Colombarone si svolge l’attività didattica non solo della scuola media del capoluogo, ma anche le lezioni di tutte le classi della scuola elementare ‘Francesco Baracca’ il cui edificio è interessato da importanti lavori di adeguamento sismico.

Matteo Bondi