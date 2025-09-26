Bertinoro, riflettori puntati sull’Albana

L’oro dell’Albana colorerà l’edizione 2025 di ‘Vino al vino’ in programma domenica a Bertinoro. In una giornata interamente dedicata alla valorizzazione dei vini del territorio, infatti, il protagonista indiscusso è proprio questo vitigno che si impone come il testimone più autorevole della cultura enologica della zona del balcone di Romagna.

Il primo appuntamento è un invito alla scoperta dell’antico borgo: alle ore 11 è prevista una visita guidata del centro storico, che partirà dalla Welcome Room (di fronte alla Colonna dell’ospitalità) e toccherà la Piazza, la Cattedrale, la Giudecca e la Rocca. Per partecipare è richiesto un contributo di euro 3 a persona. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, nella suggestiva Sala Quadri del Palazzo Comunale, si terranno le fasi finali del Master Romagna Albana Docg, concorso nazionale organizzato da Ais Romagna in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e il Comune di Bertinoro.

L’iniziativa, che ha cadenza biennale, quest’anno arriva all’ottava edizione. Il suo obiettivo è di favorire la conoscenza e la divulgazione del vitigno e del vino Romagna Albana Docg, oltre a valorizzare la professione del sommelier. Durante le prove finali del concorso, aperte al pubblico, i concorrenti si sfideranno a colpi di degustazioni alla cieca e abbinamenti gastronomici, per dimostrare la loro competenza e le loro capacità comunicative. Gran finale con la premiazione dei vincitori e un brindisi beneaugurante. In palio, oltre a un generoso assegno, il titolo di ambasciatore dell’Albana Docg per il prossimo biennio. Il passaggio di consegne avverrà direttamente dalle mani del sommelier Marco Saiani, il ravennate vincitore del Master 2023. Tredici i candidati in lizza, tutti emiliano romagnoli, tranne un lombardo. L’evento prende il via al mattino con le prove scritte di selezione (a porte chiuse).

Da qui vengono individuati i 3 finalisti che si confrontano pubblicamente in una sfida senza esclusione di colpi. Infine, dalle 17 alle 19,30, piazza della Libertà si animerà con i banchi d’assaggio dell’Albana Dei.

Come da tradizione, infatti, Bertinoro ospita la prima tappa della rassegna itinerante dedicata al vitigno romagnolo per eccellenza. La formula è quella ormai consolidata: le albane, selezionate a porte chiuse da una giuria tecnica - formata da giornalisti, enologi, produttori e sommelier professionisti –, saranno proposte gratuitamente alla degustazione del pubblico, che poi dovrà assegnare i voti. In occasione di ‘Vino al Vino’ è previsto un servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende, che sarà attivo dalle 15,30 alle 20,30.

Matteo Bondi