Bertinoro, ripartiti i lavori alle elementari. Francesco Rossi

Si vede uno spiraglio in fondo al tunnel per i lavori della scuola elementare ‘Francesco Rossi’ in via Saffi a Bertinoro: sono riprese le attività del cantiere che erano ferme da quasi un anno dopo la richiesta della ditta che aveva vinto l’appalto di rescindere il contratto. La nuova ditta affidataria, la Mulinari Costruzioni Generali srl di Ravenna, nei giorni scorsi ha preso possesso del cantiere e iniziato i lavori. L’importo complessivo è di 885mila euro, di cui 776mila di fondi statali e 109mila di copartecipazione comunale. Il termine è fissato al 31 marzo 2026. "Abbiamo lavorato molto per far ripartire i lavori – spiega l’assessora all’edilizia scolastica, Sara Londrillo –, siamo felici di vederli avviati prima della conclusione del mandato. L’obiettivo ora è quello di riconsegnare alla comunità di Bertinoro un plesso scolastico più sicuro".