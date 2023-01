Bertinoro, ripartono i cantieri in centro

Le festività natalizie sono ormai un ricordo e, dopo l’interruzione dovuta proprio a queste, riprendono in pieno centro storico a Bertinoro i lavori di pavimentazione dell’ultimo tratto che riguarda l’intersezione tra via Saffi, via Roma, la parte con svolta in piazzetta Guido del Duca, e il relativo accesso a via Mazzini. Da domani sarà così chiusa al transito veicolare via Mazzini in direzione piazza della Libertà. Inoltre, rimarrà chiusa anche via Roma sia in ingresso da via della Resistenza, sia da via Saffi.

Data la posizione dei lavori l’accesso al centro di Bertinoro sarà possibile tramite una deviazione prevista e indicata da apposita cartellonistica in ingresso da via Cavour, con svolta in via Colombarone e proseguendo in via Allende.

Al termine di via Allende, con intersezione in via Cantalupo, sarà presente un impianto semaforico che offrirà la possibilità di svolta sia verso Cesena, sia in direzione largo Cairoli e via del Soccorso, per consentire l’accesso in piazza della Libertà provenendo quindi dalla rocca. Gli accessi pedonali rimangono garantiti nelle aree di cantiere con apposita segnaletica. La conclusione dei lavori con la conseguente riapertura al transito di via Roma, piazzetta del Duca e via Mazzini, è prevista entro il prossimo 31 gennaio.

Si tratta di lavori non solo di ripavimentazione, ma anche di sistemazione di tutti i sottoservizi, che si stanno svolgendo ormai da alcuni mesi e che, nelle previsioni iniziali, si sarebbero dovuti concludere entro la fine dello scorso anno, ma una ricognizione a scavo aperto aveva rilevato la necessità di sostituire anche la rete dei pluviali, non prevista nel programma originale, da qui l’allungamento dei tempi fino alla fine di questo mese.

Matteo Bondi