Bertinoro, Scogli ‘conferma’ Trombini: "Se vincerò, sarà ancora assessore"

Raffaele Trombini, assessore all’ambiente, ai giovani e all’innovazione della passata giunta di Bertinoro, sarà confermato in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo è stato direttamente il candidato sindaco del centrosinistra, Filippo Scogli, durante la cena di autofinanziamento che si è svolta sabato sera a Fratta Terme.

"In tre anni di mandato siamo stati capaci di attirare oltre 4 milioni di euro di finanziamenti – ha spiegato Scogli – per poter dare gambe ai progetti che avevamo, molti dei quali già realizzati, altri in fase di esecuzione. Trombini ha dimostrato una grande capacità di ascolto delle persone, mettendo poi a terra progetti come il Gibs, proprio qui a Fratta. Per questo motivo gli ho chiesto la disponibilità di poter continuare il lavoro". Si aggiunge così un altro tassello dell’eventuale giunta Scogli (in caso di vittoria alle elezioni del 25 e 26 maggio), dopo la conferma di Sara Londrillo, che occuperebbe il ruolo di vicesindaca.

"Anche se non sappiamo bene con chi competere", ha arringato l’ex sindaca e ora assessora alla cultura regionale, Gessica Allegni. Che ha parlato poi di "una fantomatica lista" che "ha candidato l’ex vicesindaco Giorgio Bernaroli tramite un comunicato stampa, senza poi più farsi né vedere, né sentire. L’unica cosa che hanno saputo scrivere è stato che si candidano contro la mia scelta di accettare la proposta di diventare assessora. Non riuscendo a capire quanto sofferta sia stata quella scelta, ma anche quanto sia importante per il nostro territorio poter esprimere, per la prima volta nella storia, un assessore regionale".

Sulla mancanza di un competitor credibile è intervenuto anche l’ex presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini (oggi europarlamentare), ospite della serata. "Spero sinceramente che possa presentarsi una lista, per il bene della dialettica politica e della democrazia. È importante che le persone sappiano che bisogna andare a votare, ma anche che possano scegliere tra proposte e programmi, oltre alle persone". Augurando poi il meglio a Scogli, affinché "il giorno dopo si possa dire che su questi Scogli si è infranta l’onda della destra".

La serata è stata anche l’occasione per Wilma Giorgetti, decana della politica della frazione bertinorese ed ex presidente del consiglio comunale, di passare il testimone "ai tanti giovani che si candidano nella nostra lista: hanno entusiasmo e le capacità per poter continuare e anche migliorare l’ottimo lavoro fin qui svolto".

Oltre 200 le persone presenti e tantissimi gli applausi per l’ex governatore dell’Emilia Romagna, oltre che per l’ex sindaca Allegni che ha garantito la sua presenza costante a Bertinoro anche per i prossimi anni. Presenti anche i consiglieri regionali del Pd, Valentina Ancarani, Daniele Valbonesi e Francesca Lucchi, oltre al neo segretario dem Enrico Monti, la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e la segretaria della Cgil provinciale Maria Giorgini.