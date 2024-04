Bertinoro, serve un’altra corsa

Vivo nella frazione di Ospedaletto, a Bertinoro, e sono affetto da disabilità motoria con marcato deficit nella deambulazione e non provvisto di altro mezzo, se non il servizio di trasporto pubblico. Il collegamento con la vicina Forlimpopoli è ogni due ore e nei soli giorni feriali.

Giovedì sono rimasto sul marciapiede, poiché il bus alle 8.30 (linea 121, capienza 20 posti) risultava pieno, senza per me alcuna altra possibilità di raggiungere Forlimpopoli se non accollarmi la spesa di un taxi (rimborsabile?) pur avendo già pagato l’abbonamento al bus.

Consapovole che giovedì è giorno di mercato, perché gli organi competenti – in primis l’amministrazione comunale – non trova risorse per una corsa in più in quella giornata, garantendo così il servizio a tutti i cittadini? Trovano invece somme pubbliche non esigue per feste, concerti eccetera...

Cristian Grandini