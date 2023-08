Bertinoro, si svela la ’Festa dell’ospitalità’

’Terra! Da vivere, da difendere’: la Festa dell’Ospitalità di Bertinoro animerà, dal 31 agosto al 3 settembre, il Balcone della Romagna. La difesa dell’ambiente, la bellezza della natura e del territorio da vivere e da preservare saranno al centro della 97°esima edizione della manifestazione, che culminerà con il rito di accoglienza ai piedi della Colonna delle Anelle. L’ospitalità rivive infatti, ogni anno, le gesta antiche: a ogni anello sono appese più buste che invitano il forestiero a sedersi a tavola di una famiglia bertinorese per il pranzo della festa. Un lungo weekend con concerti, spettacoli, stand gastronomici, cene a tema e mostre, con il tema del cambiamento climatico in primo piano. "Una festa identificativa del paese – spiega il sindaco Gessica Allegni – che chiude una stagione estiva con eventi di qualità. Parleremo di ambiente e prospettive del territorio, coniugando insieme impegno civile e leggerezza". Tra gli incontri, sabato 2 settembre, alle 21.30 ai Giardini della Rocca, Makkox e Valerio Aprea in "Dialoghi sul cambiamento": un confronto tra il fumettista e l’attore sul tema in tutte le sue sfaccettature. Una conversazione che sarà arricchita dai monologhi scritti per la trasmissione televisiva ’Propaganda Live’. L’apertura, giovedì 31 agosto alle 19, sarà dedicata alla mostra dell’artista Francesco Polazzi, nel Palazzo comunale. Un giovane pittore che ha esposto in diverse città europee e negli Stati Unti, con un sapiente uso dei colori e la capacità di interpretare il paesaggio. A seguire, in piazza della Libertà, ’Collincanto’, concorso canoro a premi per nuovi talenti, con ospite Luca Maggiore, cantautore e attore, reso celebre dalla performance ne ’Il Gobbo di Notre Dame’ di Riccardo Cocciante. Inoltre i presenti potranno gustare, negli stand gastronomici, le specialità romagnole, ma anche tedesche e francesi, con una navetta gratuita dai parcheggi di via Allende e via Badia. Venerdì 1 settembre avrà luogo l’inaugurazione del murales dedicato al campione bertinorese Arnaldo Pambianco, realizzato dall’artista Gomez e la cena della vendemmia, con i prodotti e i vini del territorio e l’esibizione di Loris Ceroni Duo, anche direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. Nella giornata di sabato ’Omaggio a Spaldo’, concorso di poesia dialettale e lo spettacolo della ’Rock E45’ con le scuole musicali di Kaufungen e Bertinoro e l’esibizione di Matilde Montanari Quartet in ’Non solo soul’.

Domenica alle 9 la Messa celebrata dal vescovo Livio Corazza, il corteo storico con gli sbandieratori e il riconoscimento del vignaiolo nuovo a Marco Stefenelli. Il clou è alle 11 con il rito dell’Ospitalità, presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’economista Andrea Segrè. Poi il talk show dei bambini ’L’isola che c’è’, i giochi del ’Duo Skizzo & Jef’ e lo spettacolo itinerante dei ’Musicanti di San Crispino’, con i fuochi d’artificio a chiudere la festa.

Gianni Bonali