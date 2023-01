Bertinoro, sul palco della Rimbomba il violoncellista Guerri

Alle 21,30 al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14, concerto da non perdere con uno dei più sorprendenti violoncellisti e compositori italiani. Francesco Guerri porta sul palco un’importante sintesi musicale col suo violoncello. L’artista ha avuto modo di eseguire ed esplorare il repertorio della musica classica contemporanea. Ma in questo contesto il violoncellista usa il termine contemporaneo per parlare di rock, musica elettronica, dance, pop etnico, minimalismo. Info e prenotazioni: 333.1296915.