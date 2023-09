Bertinoro, torna il rito dell’ospitalità Makkox e Aprea, dialogo a due voci

Il titolo dell’edizione 97 della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro è ‘Terra! Da vivere, da difendere’ e da questo tema sono accomunati gli invitati al rito dell’Ospitalità di domani mattina alla Colonna delle Anella: studiosi dell’ambiente e del clima, imprenditori, amministratori, ma anche volontari che sono stati in prima linea durante l’emergenza alluvione.

L’evento sarà preceduto oggi dalla visita del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che sarà in piazza della Libertà alle 15, poi si muoverà verso il murale di Pambianco per raggiungere la Chiesa di San Silvestro, dove parlerà dell’emergenza degli eventi alluvionali e delle più recenti novità in merito all’erogazione fondi.

L’incontro si concluderà intorno alle 16, e sarà seguito nella chiesa di San Silvestro dalla 22ª edizione dell’Omaggio a Spaldo, concorso di poesia dialettale a cura dall’Accademia dei Benigni, e dallo spettacolo ‘Brisli – Briciole di poesia romagnola’ di Denis Campitelli. In piazza della Libertà alle 19 è prevista la performance della band Rock E45, nata da un progetto, ormai decennale, che mette in contatto giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro. Alle 21,30 nel giardino della Rocca si terrà l’ultimo appuntamento del cartellone di ‘Bertinoro Estate’: in scena il disegnatore e autore Makkox e l’attore Valerio Aprea, volti noti della trasmissione di La7 ‘Propaganda Live’, che presenteranno ‘Dialoghi sul cambiamento’, una riflessione a due voci attorno al concetto di cambiamento climatico e non solo. Una vera e propria circumnavigazione attorno al concetto di cambiamento, in ogni sua forma, e tutto ciò che invece lo ostacola. Marco D’Ambrosio è un disegnatore di fumetti e cartoon nonché autore TV, e si firma Makkox. Valerio Aprea è un attore decisamente poliedrico, dallo stile molto personale che porta sia sul palco che in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni. Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione di Fondazione Entroterre. Biglietti in vendita su Vivaticket.

Alle 22, in piazza della Libertà, si esibirà il Matilde Montanari Quartet, in una performance dal titolo ‘Non solo soul’. Anche negli ultimi due giorni di Festa sarà in funzione la navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia. Oggi dalle 19 alle 0,20. Domani dalle 15,30 alle 00,30.

La giornata di domani avrà inizio alle 9 con la messa celebrata in Duomo dal vescovo mons. Livio Corazza. Alle 10 prenderà il via da piazza Garibaldi il corteo storico con gli sbandieratori mentre alle 10,30 in Largo Cairoli, presso il monumento al Vignaiolo, si terrà la consegna del riconoscimento al ‘Vignaiolo Nuovo’, quest’anno assegnato a Marco Stefenelli della Tenuta De’ Stefenelli. Alle 11 in piazza della Libertà, ci sarà il tradizionale corteo degli sbandieratori. Fra gli ospiti annunciati per il rito alla colonna delle anella, il professor Andrea Segrè, agronomo ed economista impegnato nella lotta allo spreco alimentare e fondatore di Last Minut Market; la vicepresidente di Slow Food Roberta Billitteri; la prorettrice vicaria dell’Università di Bologna Simona Tondelli, urbanista che si occupa di sostenibilità e uso del suolo; i meteorologi Andrea Raggini e Luca Lombroso; l’imprenditrice e ricercatrice scientifica Lisa Paganelli. Ma ci saranno anche rappresentanti di Scout e Croce Rossa, il presidente della Protezione Civile di Bertinoro il Molino e molti altri che hanno dato il loro contributo per aiutare le comunità colpite dall’alluvione.

Matteo Bondi