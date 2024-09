Bertinoro, una sfida vinta: "Cultura: volàno per il territorio"

Il concerto di Daniele Silvestri ha chiuso, non solo il calendario di grandi concerti estivi di Bertinoro, ma anche gli spettacoli di Entroterre Festival. Una rassegna che conta 100 eventi in 30 comuni tra Emilia-Romagna, Toscana e Lazio con oltre 200 artisti. Una collaborazione, quella tra Comune di Bertinoro e Fondazione Entroterre, che risale agli albori del festival, ma che nel 2024 ha visto culminare gli sforzi di una co-progettazione triennale che ha visto nei giardini della rocca la location ideale per poter ospitare grandi eventi. Quest’anno non solo il festival si è concluso a Bertinoro, ma da qui aveva avuto inizio con Vinicio Capossela il 4 luglio.

"Sono particolarmente soddisfatto della qualità della collaborazione che si è instaurata con il Comune di Bertinoro – ha dichiarato Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre –, oltre che dei risultati raggiunti assieme, in questi primi tre anni di co-progettazione degli eventi portanti di Entroterre Festival in Romagna. La nostra collaborazione è cresciuta ad un ritmo sostenuto negli anni, raggiungendo i grandi traguardi sotto gli occhi di tutti. Grazie all’ampliamento della platea della spettacolare location dei Giardini della Rocca, in particolare, il festival ha potuto accogliere un numero di persone ancora più elevato, con circa 6.000 spettatori in totale". Quattro i ‘grandi’ concerti ospitati dai giardini della rocca e quattro i sold out. Oltre ai già citati Silvestri e Capossela, hanno infatti fatto registrare il tutto esaurito anche Goran Bregovic con la sua scatenata Wedding & Funeral Band, e Bandabardò & Cisco.

"La comunità bertinorese ha riservato un’accoglienza calorosa e costante anche agli ensemble e ai solisti dei concerti di musica classica e antica – ha ricordato Borgianni – nelle location monumentali disseminate sul territorio, contribuendo al successo della manifestazione nel suo complesso". Il riferimento è alle rassegne ClassicAntico e ‘Ci vediamo all’alba’ che da sempre contraddistinguono il programma di Entroterre sul balcone di Romagna. "Tre anni fa ci siamo posti obiettivi ambiziosi: portare grandi artisti a Bertinoro – commenta la sindaca, Gessica Allegni – connotarci sempre più come città della cultura e della musica e promuovere il territorio. Una sfida vinta, in termini di numeri, ma soprattutto di qualità, che ha portato a Bertinoro tante persone che qui non erano mai state. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro per la prossima programmazione".

Matteo Bondi