Bertinoro verso il voto: appuntamenti con i candidati consiglieri

Serata densa di impegni pre elettorali quella di oggi a pochi giorni dall’apertura delle urne: si vota il 25 e 26 maggio. Alle 20 al Bar Retro di Santa Maria Nuova, la lista civica ‘Voltare Pagina’ invita la comunità a partecipare a una serata di presentazione dei candidati consiglieri. L’incontro si incentrerà sulla prevenzione sanitaria. Si discuterà di educazione alimentare nelle scuole, prevenzione primaria per evitare l’insorgere di malattie in individui sani, e la prevenzione secondaria e terziaria, finalizzate a limitare le complicanze delle malattie già presenti. Interverranno, Fausto Sansovini, candidato consigliere ed ex medico di base, e Germano Pestelli, ex primario dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni e specialista in fisiatria e riabilitazione. A moderare la serata sarà Giorgio Bernaroli, candidato sindaco.

A Bracciano di Bertinoro si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Marco Bartolini, candidato al Consiglio comunale nella lista ‘Insieme per Bertinoro’ a sostegno di Filippo Scogli sindaco. Insieme a loro interverranno anche Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche abitative, lavoro e giovani e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Marisa Fabbri, segretaria Sinistra Italiana Forlì. Fortunato Stramandinoli, segretario di Sinistra Italiana Emilia-Romagna. A seguire, si potrà mangiare qualcosa e ascoltare il concerto degli Hooverville Entertainers.

Matteo Bondi