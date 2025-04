Bertinoro verso le amministrative. In campo l’ex vicesindaco Bernaroli

Giorgio Bernaroli, classe 1954, è il candidato sindaco della lista ‘Voltare Pagina’ alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro che si terranno il 25 e 26 maggio. La notizia è stata affidata a un comunicato stampa diffuso ieri. "Bernaroli, figura di solida esperienza amministrativa, scelta condivisa e sostenuta da un’ampia rete trasversale di ex consiglieri, imprenditori locali e rappresentanti della società civile". Netta la contrapposizione con l’altro candidato attualmente in lizza, Filippo Scogli, per il centrosinistra. "Il nome della lista Voltare Pagina, esplicitamente, vuole portare a Bertinoro il concetto di alternanza – afferma Bernaroli –. È per questo che mi sono messo a disposizione su sollecitazione di molti al fine di riuscire a trovare soluzioni ad una gestione insoddisfacente della cosa pubblica. Siamo persone che hanno a cuore questa comunità e che non vogliono usare la lente dell’ideologia per leggere la realtà".

Bernaroli fu vicesindaco nella prima giunta guidata da Nevio Zaccarelli. Nel comunicato si fa riferimento alle dimissioni della sindaca, Gessica Allegni, "che ha abbandonato il mandato per ricoprire un incarico in Regione", da cui discende la scelta di Bernaroli che "rappresenta una politica che si fa per passione e senso civico, non per ambizione personale", mentre vengono svelati alcuni temi su cui verterà il programma elettorale.

"Si tornerà a parlare di progetti abbandonati o gestiti con superficialità dall’amministrazione uscente: le Terme di Fratta, Montemaggio, la viabilità della via Emilia storica, l’organizzazione dei plessi scolastici. Un’intera sezione del programma sarà dedicata alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, oggi più vulnerabile che mai a causa degli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico. È inaccettabile che, nonostante i segnali evidenti, l’attuale amministrazione non abbia fatto nulla per affrontare con serietà questa emergenza".

Matteo Bondi