Bertinoro, via Rio Rose riapre dopo due anni

Via Rio Rose a Bertinoro è riaperta al traffico. La strada era chiusa dall’alluvione del maggio 2023, quando il cedimento di parte dei terreni sovrastanti ne aveva consigliato la chiusura al traffico. A dare l’annuncio della riapertura è il sindaco, Filippo Scogli. "La chiusura della strada, durata oltre due anni, ha portato inevitabili disagi ai cittadini essendo la via principale di accesso al cimitero di Bertinoro Centro – commenta il sindaco –. Il percorso per il ripristino è stato particolarmente difficoltoso e lungo poiché i dissesti insistevano su terreni privati, in complesse gestioni di proprietà, procedure fallimentari e tutele legali. A carico dei privati sono stati eseguiti i lavori necessari di consolidamento, la ricostruzione del versante ceduto, mediante il riutilizzo del terreno franato, e la realizzazione di un argine a gravità".

A seguito delle verifiche sulla documentazione pervenuta all’Amministrazione e dei pareri positivi degli Enti coinvolti, è stato possibile procedere alla riapertura della strada in piena sicurezza, restituendo ai cittadini questa infrastruttura importante per la mobilità locale e la piena accessibilità alle abitazioni prospicienti, per le quali era stata emessa un’ordinanza di non utilizzo. "Comprendiamo bene che la pazienza dei cittadini, su questo tema, fosse ormai messa a dura prova – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Rebecca Ghetti –. Tuttavia, le procedure amministrative e tecniche seguono tempi e termini stabiliti dalla normativa, che l’Amministrazione ha rispettato pur continuando a sollecitare costantemente gli Enti e i soggetti coinvolti. Eravamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa via per i bertinoresi e abbiamo lavorato con determinazione affinché si potesse arrivare alla riapertura in condizioni di completa sicurezza, che rimane sempre la nostra priorità anche quando ciò significa dover attendere un po’ più a lungo".

Matteo Bondi