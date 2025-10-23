Bertinoro, via Rio Rose riapre dopo due anni

L'autobus dei sogni
CronacaBertinoro, via Rio Rose riapre dopo due anni
23 ott 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
La strada principale di accesso al cimitero era chiusa fin dall’alluvione per le complesse pratiche per eseguire i lavori.

Un tratto di via Rio Rose, la strada più diretta per accedere al cimitero sul colle: era stata chiusa a causa del rischio di cedimento dei terreni sovrastanti

Via Rio Rose a Bertinoro è riaperta al traffico. La strada era chiusa dall’alluvione del maggio 2023, quando il cedimento di parte dei terreni sovrastanti ne aveva consigliato la chiusura al traffico. A dare l’annuncio della riapertura è il sindaco, Filippo Scogli. "La chiusura della strada, durata oltre due anni, ha portato inevitabili disagi ai cittadini essendo la via principale di accesso al cimitero di Bertinoro Centro – commenta il sindaco –. Il percorso per il ripristino è stato particolarmente difficoltoso e lungo poiché i dissesti insistevano su terreni privati, in complesse gestioni di proprietà, procedure fallimentari e tutele legali. A carico dei privati sono stati eseguiti i lavori necessari di consolidamento, la ricostruzione del versante ceduto, mediante il riutilizzo del terreno franato, e la realizzazione di un argine a gravità".

A seguito delle verifiche sulla documentazione pervenuta all’Amministrazione e dei pareri positivi degli Enti coinvolti, è stato possibile procedere alla riapertura della strada in piena sicurezza, restituendo ai cittadini questa infrastruttura importante per la mobilità locale e la piena accessibilità alle abitazioni prospicienti, per le quali era stata emessa un’ordinanza di non utilizzo. "Comprendiamo bene che la pazienza dei cittadini, su questo tema, fosse ormai messa a dura prova – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Rebecca Ghetti –. Tuttavia, le procedure amministrative e tecniche seguono tempi e termini stabiliti dalla normativa, che l’Amministrazione ha rispettato pur continuando a sollecitare costantemente gli Enti e i soggetti coinvolti. Eravamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa via per i bertinoresi e abbiamo lavorato con determinazione affinché si potesse arrivare alla riapertura in condizioni di completa sicurezza, che rimane sempre la nostra priorità anche quando ciò significa dover attendere un po’ più a lungo".

Matteo Bondi

