Bertinoro, Voltare Pagina attacca su Fratta

Si è svolto a Fratta Terme, presso il Bar Nadiani, l’incontro di presentazione della lista civica ‘Voltare Pagina’ che sostiene il candidato sindaco Giorgio Bernaroli, alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro in programma il 25 e 26 maggio. È stato lo stesso Bernaroli ad aprire la serata ringraziando i candidati consiglieri "per metterci la faccia" e facendo i complimenti alla società calcio di Fratta Terme per essere stata promossa in Eccellenza.

Bernaroli ha quindi lasciato la parola ai componenti della sua lista per una presentazione personale. Si è partiti dai tre residenti nella stessa frazione di Fratta Terme. Impiegata comunale a Meldola, Daria Catapano, ha raccontato di come Fratta sia "diventata un dormitorio" e stiano chiudendo tutti i negozi di prossimità. "Dovremo prenderci cura maggiormente delle strade – ha rimarcato – e fare qualcosa anche per i giovani. Qui mancano completamente i centri aggregativi per i ragazzi".

Ci ha tenuto a portare la propria testimonianza, anche se malata, Mirtis Dumitru, che ha raccontato di come si sia innamorata di Fratta nel 2004. "Auspico che si possa voltare pagina in amministrazione – ha affermato–, serve a tutte le istituzioni una scossa". Molto più nel dettaglio dei lavori non finiti o inesistenti è entrato l’unico superstite della pattuglia di consiglieri di opposizione uscenti, Sergio Moretti, che partendo da piazza Colitto, "i cui lavori dovranno essere ripresi per portare a termine quanto non fatto", passando per via Aldo Moro "che è ancora interclusa nonostante le promesse", arrivando fino al cimitero della frazione "le cui mura sono crollate a seguito di una frana ed è ancora così", ha citato più e più volte, tacciando di negligenza il suo operato, l’ex assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli, candidato sindaco per la lista di centrosinistra.

Il concetto dell’alternanza, "che è sempre mancata in questo Comune", è emerso molte volte durante gli interventi di tutti i candidati consiglieri, che hanno poi elencato le varie migliorie che vorrebbero portare a Bertinoro sotto la guida di Giorgio Bernaroli. Davide Fabbri e Stefano Lolli hanno ricordato come siano già stati in consiglio comunale con Bernaroli "anche se in schieramenti opposti, ma non è mai mancata la stima, per questo abbiamo risposto sì alla chiamata di Giorgio". Bernaroli dal 2006 al 2013 ha fatto parte delle giunte guidate dal sindaco Nevio Zaccarelli, prima come assessore e poi come vicesindaco, mentre Fabbri e Lolli erano all’opposizione.