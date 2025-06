Bertinoro, weekend ricco di musica. Torna il ’Drinkin’ Jazz Fest’

Si svolge nel quadro degli eventi della Notte Rosa la quarta edizione del ‘Drinkin’ Jazz Fest’ promosso dall’associazione ‘dai de jazz’, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bertinoro. Si parte domani alle 21.45, quando la rocca vescovile accoglierà nei suoi giardini le note del Francesca Tandoi Trio. Pianista, cantante e compositrice, Tandoi ha uno stile carico di swing, forte e sofisticato al tempo stesso, ed una voce calda, sensuale ed elegante. L’ultimo album inciso da leader è ‘Bop Wep’ (con Sander Smeets e Matheus Nicolaiewsky, 2024). Con lei sul palco, la qualità artistica ed improvvisativa di Stefano Senni, contrabbasso, e di Giovanni Campanella, batteria.

Sabato il pentagramma del Festival si articolerà in una JazzWalk che dal Monumento al Vignaiolo, alle ore 17,30, seguendo le note dell’Ariminum Swing Band, porterà i partecipanti nelle cantine Celli e Madonia. La camminata si concluderà in Piazza della Libertà alle 19,30 con l’esibizione finale della Swing Band riminese (Giovanni Poletti, tromba, Federico Tassani, trombone, Umberto Gnassi, clarinetto, Enrico Giulianini, sax, Luciano Corcelli, banjo, Gianfranco Verdini, sousaphon, Giacomo Corcelli, rullante). La giornata prosegue sempre in piazza alle 21,45 con l’incedere groove del Matteo Addabbo Organ Trio. Addabbo, piano, organo Hammond, guida l’Organ Trio con i giovani talenti Andrea Mucciarelli, chitarra, e Andrea Benitati, batteria, coi quali ha registrato l’ultimo album, ‘L’asino che vola’ (2023).

Domenica il primo appuntamento è alle 9,30 al Monumento al Vignaiuolo. A forza di gambe, il naturalista Eddi Bisulli guiderà il Music&Trekking tra natura e il mondo di Leonardo Da Vinci, con arrivo a Casticciano. Secondo randez-vous in piazza della Libertà alle 10. Gli appassionati delle due ruote, attraverso sentieri e campi guidati dall’Anomalo Team, giungendo anche loro a Casticciano, dove sorge il Santuario Madonna delle Grazie, che sarà la sede, alle 11,15 del concerto di Simona Severini in ‘Solo Guitar & Voice’. Le mura antiche della Rocca Vescovile torneranno a vibrare: alle 19,30 i giardini ospiteranno l’evento conclusivo del ‘Drinkin’ jazz’, il concerto del duo Francesco Bearzatti e Federico Casagrande in ‘And the Winter Came Again’. I concerti ai giardini della rocca sono a pagamento, mentre le altre iniziative sono gratuite. Prevendite su www.diyticket.it. Per informazioni: 340 5395208 / info@daidejazz.it.