Bertozzi, mostra itinerante alla Galleria Manoni

CronacaBertozzi, mostra itinerante alla Galleria Manoni
18 ott 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
In vetrina 31 opere realizzate da altrettanti artisti ispirate alla sua figura.

Il forlimpopolese Mario Bertozzi è stato uno scultore. tra i più rappresentativi del secondo Novecento; si dedicò anche all’illustrazione e alla grafica

La mostra itinerante ‘Omaggio a Mario Bertozzi’ fa tappa da oggi fino al 31 ottobre alla Galleria Manoni di Forlì. Un’esposizione collettiva, nata da un’idea di Rodolfo Bertozzi, figlio del celebre scultore forlimpopolese, per ricordare e celebrare l’opera di un’artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico romagnolo e nazionale. L’inaugurazione si terrà alle ore 17. La mostra raccoglie 31 opere realizzate da altrettanti artisti di rilievo, ispirate alla figura e alla poetica di Mario Bertozzi. Le opere, provenienti dalla collezione della Casa Bertozzi, intendono mantenere vivo il ricordo dell’artista in vista del centenario della sua nascita (1927-2027).

Bertozzi è stato uno scultore romagnolo tra i più rappresentativi del secondo Novecento. Nel corso della sua lunga carriera, Bertozzi ha realizzato numerose opere monumentali e commemorative, affrontando temi ricorrenti come il volto umano, il nudo femminile, il toro e l’ariete. Ha insegnato disegno per oltre trent’anni e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale, tra cui diverse medaglie d’oro e il Premio Pellegrino Artusi per la cultura. Negli ultimi anni si era dedicato anche all’illustrazione e alla grafica, reinterpretando con fantasia e ironia opere come Le avventure di Pinocchio, sempre mantenendo un forte legame con la sua terra d’origine. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlì. Ingresso libero.

