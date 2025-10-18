Bertozzi, mostra itinerante alla Galleria Manoni

La mostra itinerante ‘Omaggio a Mario Bertozzi’ fa tappa da oggi fino al 31 ottobre alla Galleria Manoni di Forlì. Un’esposizione collettiva, nata da un’idea di Rodolfo Bertozzi, figlio del celebre scultore forlimpopolese, per ricordare e celebrare l’opera di un’artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico romagnolo e nazionale. L’inaugurazione si terrà alle ore 17. La mostra raccoglie 31 opere realizzate da altrettanti artisti di rilievo, ispirate alla figura e alla poetica di Mario Bertozzi. Le opere, provenienti dalla collezione della Casa Bertozzi, intendono mantenere vivo il ricordo dell’artista in vista del centenario della sua nascita (1927-2027).

Bertozzi è stato uno scultore romagnolo tra i più rappresentativi del secondo Novecento. Nel corso della sua lunga carriera, Bertozzi ha realizzato numerose opere monumentali e commemorative, affrontando temi ricorrenti come il volto umano, il nudo femminile, il toro e l’ariete. Ha insegnato disegno per oltre trent’anni e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale, tra cui diverse medaglie d’oro e il Premio Pellegrino Artusi per la cultura. Negli ultimi anni si era dedicato anche all’illustrazione e alla grafica, reinterpretando con fantasia e ironia opere come Le avventure di Pinocchio, sempre mantenendo un forte legame con la sua terra d’origine. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlì. Ingresso libero.