Bevano Est ospiti a La Rimbomba

Con il concerto dal vivo dei Bevano Est continua anche in questa parte finale dell’anno il calendario di musica live del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. Sul palco, questa sera, verrà presentato l’ultimo lavoro discografico del gruppo: ‘Graniglia’. Con questo album i Bevano Est celebrano la bellezza dei trent’anni di musica e collaborazioni artistiche coltivate avendo per base la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Già il nome, Bevano Est, segnala l’abitudine e il piacere al viaggio e all’autostrada, comprese le stazioni di servizio, in questo caso quella dell’autostrada A14 proprio nel territorio del comune di Bertinoro. Negli anni i Bevano hanno prodotto otto album in studio e due a partire da registrazioni dal vivo, con una formazione variabile che ha compreso una decina di musicisti e, da qualche tempo, si è assestata in trio con: Stefano ‘Ciuma’ Delvecchio all’organetto diatonico, Davide Castiglia al violino, Giampiero Cignani ai clarinetti. Al circolo, situato in via Mainardi 14 in pieno centro storico, sarà possibile cenare a partire dalle 20. Il concerto avrà inizio alle 21.30. È necessaria la prenotazione: telefono e whatsapp al numero di cellulare 333.1296915. ma.bo.