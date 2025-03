’Biancaneve’ e ’Muori di lei’ gratis all’Astoria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Biancaneve di Marc Webb adattamento in live-action della classica fiaba Disney. In un regno ai confini di una foresta incantata, il saggio re e la sua amorevole regina crescono la loro figlia, la dolce e gentile Biancaneve (Rachel Zegler). Ma la felicità della principessa viene spezzata quando la regina muore prematuramente e il re, per il bene del regno, prende una nuova moglie (Gal Gadot).

Nuovo arrivo anche Muori di lei. Il film diretto da Stefano Sardo, si svolge durante il lockdown. Il protagonista è Luca (Riccardo Scamarcio), sposato con Sara (Maria Chiara Giannetta). La coppia è costretta a restare chiusa in casa e fare i conti con la convivenza 24 ore su 24. Luca è un insegnante in crisi e vive male il fatto che Sara sia più ricca di lui. Le frustrazioni e le insoddisfazioni lasciano spazio a un interesse morboso che l’uomo sviluppa nei confronti della nuova vicina, Amanda (Mariela Garriga). La spia e diventa spettatore della sua vita, ma quando il desiderio nei suoi confronti diventa un’ossessione, Luca decide di avvicinarsi. Le conseguenze saranno disastrose.

Rimane La città proibita di Gabriele Mainetti. Marcello (Enrico Borriello) è un giovane cuoco romano che lotta per tenere in piedi il ristorante di famiglia, sommerso dai debiti dopo la misteriosa scomparsa del padre Alfredo (Luca Zingaretti). Accanto a lui ci sono sua madre Lorena (Sabrina Ferilli) e Annibale (Marco Giallini), un uomo dai metodi discutibili che non nasconde il suo disprezzo per la comunità cinese del quartiere romano dell’Esquilino. L’equilibrio precario della sua vita viene sconvolto dall’arrivo di Mei (Yaxi Liu), una ragazza cinese esperta di arti marziali, giunta a Roma per cercare la sorella Yun, finita nel giro della prostituzione.

Ancora in sala anche Il Nibbio: il film diretto da Alessandro Tonda, racconta gli ultimi ventotto giorni di vita di Nicola Calipari (Claudio Santamaria), alto dirigente del Sismi (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), prima del tragico evento del 4 marzo 2005, in cui sacrificò la propria vita per mettere in salvo la giornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), rapita in Iraq da una cellula terroristica.

Resta, poi, Mickey 17. Il film diretto da Bong Joon Ho, è ambientato in un futuro segnato dal sovrappopolamento e dai disastri climatici, l’umanità cerca nuove terre da colonizzare. Sotto la guida del tirannico Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), viene organizzata una spedizione verso Niflheim, un pianeta ghiacciato e inospitale. Mickey Barnes (Robert Pattinson), insieme all’amico Timo (Steven Yeun), si unisce all’equipaggio: mentre Timo diventa pilota, Mickey viene scelto come Sacrificabile, un lavoratore destinato a compiti estremamente pericolosi.

Ancora sullo schermo anche FolleMente di Paolo Genovese. Nel cast: Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli.

Rimane, infine, Tornando a Est di Antonio Pisu che riporta sul grande schermo Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini alle prese con una nuova avventura.