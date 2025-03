’Bianco’, in scena un incontro oltre la malattia

Lo spettacolo ’Bianco’, scritto e diretto da Giuseppe Tantillo e prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri, ci catapulta nell’ambiente asettico di un ospedale. La trama è incentrata sulla ricerca di un significato in un mondo che spesso sembra privo di certezze. Lo spettacolo si apre con l’insolito e caratteristico incontro tra i due personaggi: Mia e Lucio si trovano nella sala d’attesa del reparto di oncologia. Lei è una dottoressa, lui è un paziente in ospedale per delle cure. Inizialmente, il rapporto tra i due è burrascoso: si trovano in disaccordo su qualsiasi argomento e discutono senza sosta. Tuttavia, i due continuano ad incontrarsi e scoprono di essere più molto simili di quanto pensassero. Infatti, Lucio scopre che anche Mia, come lui, soffre di un tumore.

I due personaggi si incontrano quindi in un periodo molto difficile della vita di entrambi, ma sono talmente concentrati su ciò che li impaurisce che non si rendono conto immediatamente di quanto il loro rapporto speciale possa cambiare la loro vita. Gli attori riescono a trasmettere una vasta gamma di emozioni e sentimenti con la loro recitazione: le caratteristiche dei due personaggi sono ben delineate, e le loro interazioni sono piene di tensione e autenticità. La colonna sonora ha il ruolo di amplificare l’impatto emotivo delle situazioni rappresentate, e la musica contribuisce a creare un’esperienza immersiva per il pubblico.

Un altro aspetto affascinante di ’Bianco’ è l’uso del colore: il bianco è infatti simbolo di purezza, ma anche di vuoto. La scenografia minimalista, con toni neutri e spazi vuoti, ricrea un’atmosfera di introspezione, portando l’attenzione sugli attori ma invitando il pubblico a riflettere su ciò che è visibile e ciò che è nascosto. ’Bianco’ affronta il tema della morte, del tempo e di come la malattia ne modifichi la percezione con toni leggeri, l’unico modo adatto per parlare di certe questioni. Personalmente, questo spettacolo mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere: ritengo che sia importante trattare temi seri come la malattia in modo non troppo pesante.

Anna Giovannetti