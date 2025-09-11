Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Forlì
CronacaBiancorossi nel ricordo di Zoli
11 set 2025
FRANCO PARDOLESI
Cronaca
Biancorossi nel ricordo di Zoli

Sabato al PalaMarabini con Castelraimondo e Rimini il primo memorial dedicato allo storico dirigente.

Il compianto dirigente. Varide Zoli

Sabato dalle 14.30 il Forlì Calcio a Cinque organizza al PalaMarabini di San Martino in Strada il 1° Memorial dedicato a Varide Zoli, storico dirigente della società biancorossa scomparso anno scorso. Al triangolare con il quintetto biancorosso partecipano la Folgore Castelraimondo (Macerata) e il Calcio a Cinque Rimini.

La squadra di mister Davide Gottuso, frattanto, ha disputato cinque amichevoli in vista del campionato di C1. Nelle prime due gare con formazioni di A2 il Forlì è stato battuto 9-4 dal Russi, con reti dei nuovi acquisti Guardato (2), Beccari e Rivani, e dal Cesena 8-1 con rete della bandiera di Lebbara. Pareggio 2-2 col Santa Sofia di C2 con gol di Giangrandi e Lebbara ai quali hanno risposto Ruggeri e Canestrini. Nel quarto match biancorossi sul parquet di Medicina sconfitti 8-3 dal Villafontana di serie B con reti di Martel, Bellezza e Castorri. Netto successo 10-0, poi, nel test interno col Ghepard Bologna di serie D, grazie alle reti di Giangrandi (4), Bellezza (2), Lebbara, Rivani, Bonetti e Valentini. L’esordio nel campionato è in programma venerdì 20 in casa col Futsal Shqiponja Guastalla.

