Biancorossi nel ricordo di Zoli

Sabato dalle 14.30 il Forlì Calcio a Cinque organizza al PalaMarabini di San Martino in Strada il 1° Memorial dedicato a Varide Zoli, storico dirigente della società biancorossa scomparso anno scorso. Al triangolare con il quintetto biancorosso partecipano la Folgore Castelraimondo (Macerata) e il Calcio a Cinque Rimini.

La squadra di mister Davide Gottuso, frattanto, ha disputato cinque amichevoli in vista del campionato di C1. Nelle prime due gare con formazioni di A2 il Forlì è stato battuto 9-4 dal Russi, con reti dei nuovi acquisti Guardato (2), Beccari e Rivani, e dal Cesena 8-1 con rete della bandiera di Lebbara. Pareggio 2-2 col Santa Sofia di C2 con gol di Giangrandi e Lebbara ai quali hanno risposto Ruggeri e Canestrini. Nel quarto match biancorossi sul parquet di Medicina sconfitti 8-3 dal Villafontana di serie B con reti di Martel, Bellezza e Castorri. Netto successo 10-0, poi, nel test interno col Ghepard Bologna di serie D, grazie alle reti di Giangrandi (4), Bellezza (2), Lebbara, Rivani, Bonetti e Valentini. L’esordio nel campionato è in programma venerdì 20 in casa col Futsal Shqiponja Guastalla.

Franco Pardolesi