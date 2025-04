Biblioteca comunale Foglietta, aperto lo ‘Spazio ai giovani’

È partito con successo alla Biblioteca comunale ‘Luciano Foglietta’ di Santa Sofia il progetto ‘Spazio ai giovani’. Un progetto che prevede la creazione di uno spazio sicuro e accogliente, dove gli adolescenti possano socializzare, esplorare le proprie passioni e sviluppare le loro capacità, con il supporto di figure educative.

Questo ambiente multifunzionale avrà diversi scopi, tra cui: offrire un punto di riferimento per attività di gruppo e incontri sociali o anche per lo studio individuale; rispondere alla crescente richiesta di spazi dedicati ai ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale e promuovere l’educazione non formale. "Questo spazio può essere utilizzato, insieme alla bellissima area verde del contiguo Parco della Resistenza, quando il meteo lo permette, per attività come lo studio in gruppo e ricerche autonome – precisa l’operatrice della biblioteca Francesca Renzi coi gestori del progetto promosso dall’Asp e dal Comune coi fondi del Dipartimento per le poltiche della famiglia della Presidenza del Consiglio –, ma anche come punto di ritrovo per giochi o laboratori creativi (come fotografia, serigrafia o attività in lingua inglese). L’obiettivo è creare un ambiente stimolante che risponda alle necessità di crescita e socializzazione dei ragazzi".

Giornate di apertura il martedì e il venerdì dalle 14 alle 17. Ragazzi e ragazze avranno la possibilità di portarsi anche il pranzo da casa e consumarlo nell’aula studio. Lo spazio è ad accesso libero e aperto a tutti (info: 335.8726993 - sportellounico@ asp-sanvincenzodepaoli.it).