Biblioteca, è polemica politica. Pd: "Prestiti in calo con Zattini". FdI: "Il Merenda cadeva a pezzi"

Mentre i libri della biblioteca Saffi aspettano di approdare sugli scaffali di palazzo Romagnoli, in attesa che nella loro sede originale, Palazzo del Merenda, vengano ultimati i lavori di riqualificazione, il servizio del prestito bibliotecario rimane comunque attivo, appoggiandosi sulla bibliotechina Paul Harris del parco della Resistenza. Una soluzione d’emergenza che, però, secondo il gruppo consigliare del Pd, non ha dato i risultati sperati. "Lo avevamo previsto e purtroppo i numeri lo certificano. Il caos e la disorganizzazione con cui il Comune ha gestito il trasferimento temporaneo di alcuni servizi bibliotecari hanno comportato una significativa riduzione della fruibilità e della qualità del servizio, cui ha fatto riscontro un’importante contrazione del numero dei prestiti".

Poi arrivano i numeri: "Nel 2024 le biblioteche di Forlì hanno dato in prestito 53.347 volumi. Al contrario di quanto affermato dal vicesindaco in Consiglio comunale, si tratta di un dato in calo del 15% su quello dell’anno precedente quando, sommando i volumi della biblioteca Saffi e di quelle decentrate, i libri dati in prestito erano stati 62.437". L’obiezione è decisa: "Sono anni che si sa che i lavori su palazzo del Merenda avrebbero comportato la necessità di spostare alcuni servizi bibliotecari. C’era quindi tutto il tempo per programmare una soluzione che permettesse di disporre di uno spazio alternativo adeguato". L’analisi del Pd si spinge oltre: "Se si prendono a riferimento i numeri del 2019, anno di insediamento della prima amministrazione Zattini, si vede che i prestiti furono 88.434. Anche escludendo gli anni della pandemia, si tratta di una cifra alla quale non ci si è mai più avvicinati, arrivando al massimo ai 62.437 volumi dati in prestito nel 2023. Il confronto con il 2024 segnala un calo del 40% in cinque anni".

Secondo il gruppo consigliare dem, quindi, "si tratta di un problema strutturale, che va ben oltre il caos sulle sedi e si connota come questione di politiche culturali evidentemente non in grado di intercettare in maniera positiva l’interesse e le esigenze dei cittadini. Le giunte Zattini hanno smontato quanto fatto in precedenza, senza però costruire al contempo alcuna risposta strutturale e di politica culturale alternativa".

Arriva pronta la replica del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia: "Dopo 49 anni di fila di amministrazioni con sindaci Pci, Pds, Ds e Pd, il Pd scopre solo ora l’importanza di Palazzo del Merenda, tanto è vero che era arrivato a una condizione in cui cadeva letteralmente a pezzi. Dal 2019 a oggi – proseguono – si è reso necessario chiudere gradualmente spazi destinati all’utenza e ai depositi con una ricaduta che poteva essere devastante sui servizi. E invece non è avvenuto, e non vi è stato un giorno in cui il servizio sia stato sospeso, ma anzi è stato mantenuto con ottima qualità. Alla luce di tutto questo ci sarebbe piuttosto da domandarsi come sia stato possibile che un palazzo storico di così grande valore per Forlì e sede di un servizio essenziale per la città sia stato, con la gestione della sinistra, abbandonato a sé stesso".

In riferimento, invece, al calo dei prestiti: "La biblioteca decentrata Paul Harris è stata profondamente rinnovata negli arredi e nelle collezioni librarie, e la biblioteca Saffi sta rimodulando i suoi servizi facendo leva sull’utilizzo del digitale per l’accesso ai libri, ai quotidiani e alle tante risorse disponibili sulla piattaforma Mlol", sottolineando, comunque, l’imminente riapertura della Saffi nella sua nuova sede provvisoria: "A breve arriverà l’inaugurazione a palazzo Romagnoli, una nuova realtà nella concezione degli spazi e dei servizi che vedranno al centro il cittadino e le nuove modalità di accesso alle informazioni e al sapere".