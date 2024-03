"Biblioteca, i conti non tornano"

L’assessore Valerio Melandri torna nel mirino dell’Alleanza Verdi-Sinistra in merito alle dichiarazioni sugli accessi alla biblioteca comunale che, secondo l’assessore, sono raddoppiati dal 2021 al 2023, passando da 36.858 a 54.078. "Peccato che ometta di dire – attaccano Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì – che nel 2021 eravamo ancora in piena emergenza Covid. Tutte le attività ne hanno risentito: bar, ristoranti e negozi hanno sofferto enormemente le misure anti-Covid e la paura ha portato i cittadini a evitare il più possibile i luoghi affollati". Solo il 1° aprile 2022, ricordano, è cessato lo stato di emergenza, mentre l’obbligo di indossare mascherine è andato avanti per un ulteriore mese. "Per fare una analisi seria bisognerebbe raffrontare i dati del 2023 con quelli pre-Covid – spiegano – e il fatto che non sia stato fatto può far immaginare che i dati non siano così favorevoli o utili a sottolineare il proprio operato rispetto a quello del suo predecessore".

Verdi e Sinistra attaccano anche sullo spostamento di parte della biblioteca a palazzo Romagnoli, sulla cessione a titolo gratuito dell’ex asilo Santarelli all’Università. "Riteniamo grave che queste operazioni vengano decise da un assessore che è dipendente dell’Università, riportando d’attualità il tema del suo conflitto di interessi, con la conseguenza dell’esborso di somme assai rilevanti da parte del Comune per trovare una soluzione alternativa alle proprie esigenze".

ma. bo.