Biblioteca intitolata a Piero Angela "Questo darà impulso al centro"

L’amministrazione comunale di Galeata ha deliberato di intitolare la biblioteca comunale di via Cenno Cenni 10 a Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico, conduttore televisivo e saggista scomparso lo scorso agosto. "Il pensiero di intitolare la biblioteca e il centro culturale di Galeata a Piero Angela – precisa la sindaca Elisa Deo – è scaturito spontaneamente. A pochi mesi dalla sua morte abbiamo ritenuto doveroso ricordare il più grande divulgatore scientifico dei nostri tempi, colui che ha portato con semplicità e garbo nelle case degli italiani cultura e sapere. Io stessa sono grata a Piero Angela per tutto quello che mi ha insegnato, per avermi stimolata alla curiosità, per avermi fatto scoprire il mondo, ma ancor di più per essere stato un esempio di grande italiano".

Una scelta quella dell’amministrazione comunale che ora dovrà, per diventare realtà, avere per legge il via libera da parte del prefetto di Forlì-Cesena. Ma al di là delle formalità la scelta della giunta vuole promuovere e spronare i cittadini di ogni età a frequentare i nuovi spazi riqualificati e inaugurati di recente con le risorse messe a disposizione dalla legge regionale con spazi destinati ad attività polivalenti (sale letture studio, aule didattiche, aule per incontri pubblici, mostre, proiezioni, manifestazioni). La biblioteca dispone di circa 10mila volumi ed è aperta al pubblico a opera dei volontari dell’associazione culturale ricreativa Teodorico Aps che gestisce il servizio di prestiti e l’organizzazione di attività rivolte a famiglie, scuole, minori, attraverso una convenzione con il Comune.

"Il progetto ha comportato la sistemazione degli spazi, l’acquisto di nuovi arredi e l’implementazione del fondo librari attraverso nuovi acquisti – precisano i responsabili della Teodorico – perché la biblioteca rappresenta un’importante istituzione culturale a disposizione dei cittadini, dei visitatori, dei minori e delle famiglie. La scelta di intitolare la biblioteca a Piero Angela darà impulso al centro".

Oscar Bandini