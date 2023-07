Biblioteca a palazzo Romagnoli a Forlì, collezione Verzocchi in piazza Saffi

Forlì, 25 luglio 2023 – Parte il risiko dei grandi contenitori culturali della città. Dietro al quale ci sono i progetti dell’amministrazione per riqualificare Palazzo Merenda, in corso della Repubblica, e valorizzare i palazzi Romagnoli (via Albicini) e Albertini (piazza Saffi). Il via al cantiere di Palazzo Merenda segna dunque il ’la’ a una complessa operazione che comporterà lo spostamento provvisorio dei 50mila volumi della Biblioteca comunale dalla ’Saffi’ a Palazzo Romagnoli – l’obiettivo è renderla fruibile nella nuova sede entro la primavera del prossimo anno – e trasferire contestualmente la Collezione Verzocchi a Palazzo Albertini. In totale, si tratta di interventi che costeranno quasi 15 milioni, in buona parte coperti da fondi del Pnrr.

Di Palazzo Merenda sono aperti oggi 241 metri quadri a piano terra, dove c’è la sezione ragazzi, e 324 al primo piano, sede dei fondi antichi e della raccolta Piancastelli. Dopo i lavori, si passerà rispettivamente a 1.326 e 2.214 metri quadri; sarà utilizzato anche il cortile interno, con il passaggio che metterà in collegamento corso della Repubblica e il campus universitario. I lavori saranno divisi in 4 stralci e dovranno rispettare almeno il vincolo temporale del 2026 imposto dal Pnrr, ma saranno verosimilmente conclusi negli anni seguenti.

Con l’obiettivo di tenere sempre aperti i servizi bibliotecari, durante il grosso dell’intervento, ci si sposterà dunque in via Albicini, a Palazzo Romagnoli. In una seconda fase, quando saranno completati i lavori a Palazzo Merenda, la Biblioteca comunale tornerà nella sede originaria di corso della Repubblica. Al momento, è difficile dire quando; dipende dalla durata dell’intervento.

Il progetto su Palazzo Romagnoli si chiama ’Un museo in Biblioteca’, perché alcune opere resteranno nello stesso edificio di via Albicini (in particolare quadri e sculture del ’900, del Cenacolo artistico forlivese). A disposizione ci saranno 120 posti a sedere per i frequentatori della biblioteca. "Palazzo Romagnoli avrà spazi doppi rispetto agli attuali della ’Saffi’ e consentirà servizi aggiuntivi agli utenti – dice Stefano Benetti, dirigente comunale del servizio Cultura –. Spazi per la didattica, sale studio e sala conferenze. L’archivio andrà nella parte interrata, ma nelle sale saranno esposte anche opere conservate nei nostri depositi, mai viste prima dai forlivesi".

L’altro pezzo del sistema sarà Palazzo Albertini. Oggetto di nuovi allestimenti, ospiterà la Collezione Verzocchi, "arricchita delle recenti acquisizioni da parte della famiglia del mecenate – continua Benetti –. Finora si era parlato solo del committente d’arte, e si faceva riferimento al periodo 1949-50, mentre a Palazzo Albertini la storia di Verzocchi abbraccerà tutta la sua vita a partire dal 1923, facendo risaltare anche il mecenate e l’imprenditore".

Le opere dei maestri del ’900 incentrate sul tema del lavoro – secondo la commissione dello stesso Verzocchi – saranno collocate in un museo vero e proprio, con book shop e spazi per mostre temporanee, disposto su due piani. "Sarà un museo multimediale, nel secondo piano avremo anche una sala ’immersiva’ con l’ologramma dello stesso Verzocchi", prosegue il dirigente comunale.

Infine , l’ex asilo Santarelli, in cui l’amministrazione precedente aveva ipotizzato di trasferire la biblioteca moderna, sarà invece a disposizione dell’Università: la Biblioteca Ruffilli dovrà infatti chiudere per alcuni anni e nel frattempo gli studenti si sposteranno a studiare nella struttura di via Caterina Sforza.