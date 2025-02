Biblioteca pronta in estate. Libri tra digitale e arte: "Spazio di condivisione"

La biblioteca comunale sarà operativa a Palazzo Romagnoli, in via Albicini, tra circa tre mesi, entro l’inizio di giugno. Lo specifica il Comune di Forlì in una nota, dopo il dibattito in consiglio comunale di martedì. La biblioteca sarà dunque pronta in estate (e non nel 2026 come erroneamente riportato ieri da quanto emerso durante la seduta consiliare). I libri verranno trasferiti dalla ’Paul Harris’ (al parco della Resistenza, dove sono depositati adesso), in via Albicini. Bisognerà poi attendere la conclusione dell’intervento a Palazzo Merenda, in corso della Repubblica, perché la biblioteca torni alla sua sede definitiva.

Riguardo a Palazzo Romagnoli, gli ambienti sono stati rinnovati grazie a fondi del Comune e a un contributo della Regione; ospiteranno a piano terra, dicono dal municipio, "numerosi ambienti pensati come luoghi di condivisione, aggregazione e lettura; sempre a piano terra troverà spazio una ricca emeroteca, un front office per le consultazioni e i prestiti bibliotecari e sale dedicate a Nati per Leggere, ai Ragazzi e ai Giovani-Adulti".

Numerose saranno le postazioni informatiche per accessi a internet e per la consultazione del catalogo on line. Inoltre saranno disponibili 15 lettori per e-book. Al primo piano, invece, dominerà il silenzio. Alle sale studio, caratterizzate da nuovi arredi e scaffalature, si alterneranno alcuni uffici e una sala conferenze, accessibile su prenotazione, per lo svolgimento di eventi, momenti di incontro e gruppi di lettura. Sempre al primo piano verrà allestito uno spazio inedito dedicato alla musica e all’ascolto di un ricco patrimonio discografico.

Ulteriore novità è rappresentata dal progetto museologico denominato ’Un Museo in Biblioteca’: nelle sale della nuova biblioteca verranno infatti esposte alcune opere pittoriche e scultoree di grandi artisti romagnoli appartenenti alla Collezione la Grande Romagna. "Il pubblico, i lettori, i volumi e i grandi artisti della Romagna dialogheranno tra di loro all’interno di nuovi e accoglienti spazi polifunzionali, pensati per favorire la conoscenza delle nostre opere d’arte, alimentare il bello, la lettura e rendere il concetto di cultura sempre più fruibile – spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. Un ’Museo in Biblioteca’ verrà inaugurato a giugno, dopo gli ultimi allestimenti. Si tratta di un progetto davvero innovativo, caratterizzato da una forte contaminazione artistica, associata all’erogazione dei servizi più tradizionali della biblioteca comunale".

Sui mesi di presenza della biblioteca Saffi presso i locali decentrati della ’Paul Harris’, il vicesindaco fa alcune precisazioni: "Si è trattato di una soluzione temporanea, che certo avremmo preferito durasse qualche mese in meno, ma non è stato proprio possibile. Questo momentaneo trasferimento ci ha permesso di rinnovare e riammodernare, con il prezioso contributo del Rotary Club Forlì, tutti gli ambienti della biblioteca Paul Harris, che continueranno ad essere utilizzati a beneficio dell’intera comunità". Il fatto che il trasferimento temporaneo non abbia avuto particolari effetti sull’utenza lo dimostra proprio il numero dei prestiti: nel 2024 sono stati prestati 53.500 volumi, "un numero in linea con quello del 2023", ha precisato il vicesindaco nel corso del consiglio comunale di martedì.