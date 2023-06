Biblioteca da salvare dopo l’alluvione a Forlì: via al restauro dei libri

Forlì, 21 giugno 2023 – Dopo oltre un mese dall’alluvione, 500 antichi volumi custoditi nella biblioteca del Seminario vescovile di via Lunga sono stati portati, ieri mattina, presso la Biblioteca nazionale di Firenze, dove inizierà la delicata opera di restauro.

Era presente, nella sede del laboratorio di restauro toscano, anche il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che ha illustrato le peculiarità tecniche per la salvaguardia e la conservazione dei testi. Il trasferimento del primo nucleo dei preziosi volumi, estratti dal fango e dall’acqua, è avvenuto con un camion frigorifero dei Carabinieri del nucleo patrimonio culturale.

"Le operazioni di salvataggio – spiega don Andrea Carubia, rettore del Seminario vescovile – sono iniziate subito dopo la tragica alluvione e sono proseguite velocemente grazie all’impegno delle istituzioni, dei volontari e delle aziende che hanno messo a disposizione strumenti, attrezzature e depositi. Vorrei ringraziare le aziende Orogel, Bofrost, Martini Alimenti e Frati & Livi per il loro importante contributo che hanno dato alla causa, a titolo gratuito”.

La tecnologia ha supportato quindi la cultura per non perdere importanti testimonianze del passato: i libri antichi si sono salvati, conservati in una cella frigo a -25 gradi di temperatura. "Quello di Firenze – prosegue don Carubia – è un test importante e lo Stato ha messo a disposizione un laboratorio all’avanguardia".

Attenzione , però: "Finora sono stati recuperati oltre 30mila libri che erano nelle stanze del Seminario, ma circa 80mila sono ancora lì, avvolti da acqua e fango. Entro un mese dobbiamo recuperarli e portarli in superficie, pena la loro completa distruzione". Gli esperti della Protezione civile del Friuli, specializzati nel ripristino di materiali cartacei e i Carabinieri del nucleo patrimonio culturale stanno terminando la loro attività, ma "è assolutamente necessario che proseguano il loro lavoro, insieme ai tanti volontari che, dal primo giorno, sono stati molto utili. Dobbiamo salvare i libri che sono un patrimonio inestimabile, con 27 preziosi incunaboli e alcune tele del ‘600. Inoltre stiamo predisponendo alcune sale, all’interno del Seminario, dove collocare i volumi appena terminata l’opera di ripristino". Non più, ovviamente, nel seminterrato che ha incamerato l’acqua del Montone la terribile sera del 16 maggio.

"I volumi – afferma Sauro Turroni, volontario ed ex parlamentare forlivese dei Verdi che sta lavorando per il recupero dei libri – saranno liofilizzati, spolverati, pressati e restaurati. L’impegno della task force della Protezione civile, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco è fondamentale: si prosegua a recuperare i libri, vigilare sull’andamento delle operazioni e, soprattutto, estrarre la maggior parte dei testi che sono ancora nel seminterrato dell’edificio".

La visione che si apre agli occhi è quella di ambienti devastati dall’alluvione, con scaffalature crollate a terra che impediscono spesso l’accesso per il recupero dei volumi, un odore di acqua putrida e fango e polvere ovunque. Uno scenario desolante con gli arredi distrutti e i libri come pietrificati, in stanze grigie e maleodoranti. "L’impegno quotidiano prosegue – conclude don Andrea Carubia – e tutti, dai volontari alle istituzioni pubbliche e private, sono importanti per salvare un patrimonio storico e culturale della nostra città, che è un bene da tutelare sempre con cura e passione”.