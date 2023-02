Biblioteca tra storie locali e laboratori

Nuove iniziative alla biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sono aperte le iscrizioni alle attività ludiche e culturali in programma i primi due martedì di marzo. Il giorno 7 alle 16.30 la casa dei libri ospiterà un laboratorio sui personaggi e le storie di Romagna. Martedì 14 è in programma ‘Un regalo per papà’, laboratorio creativo organizzato in collaborazione con ‘La piccola tana di Forlì’, associazione che si prende cura dei conigli del parco urbano. Il costo di partecipazione è di 6 euro, che saranno interamente devoluti in beneficenza. Per info e iscrizioni, whatsapp 344.1566848, [email protected] Per rimanere informati sulle iniziative in calendario in viale Marconi 115, è possibile consultare la pagina Facebook della biblioteca, recentemente approdata anche sulla pagina del portale informativo regionale dedicata alle attività delle famiglie.