Bici e monopattini: ecco la stazione di ricarica elettrica

È stata da poco installata in piazza Pompilio – a fianco della Loggia della Beccheria – una postazione per la ricarica di bici e monopattini elettrici che mette a disposizione quattro prese. Già ora gli utenti possono usarla per ricaricare il proprio mezzo elettrico in modo semplice e gratuito. La città artusiana è una delle prime a mettere a disposizione dei cittadini questa opportunità, presente anche allo Spinadello, mentre una terza postazione sarà attiva a breve. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale con l’intento di favorire scelte ecologiche per gli spostamenti individuali.