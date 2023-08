Bidente invaso dai tronchi Pompignoli "Agire subito"

Il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli denuncia la presenza di cumuli di vegetazione abbattuta dall’alluvione che intasano il Bidente in località Montevescovo (Meldola) chiedendo alla Regione Emilia – Romagna, nello specifico all’assessora alla Transizione Ecologica, alla Difesa del suolo e all’Ambiente Irene Priolo, il ripristino, la pulizia e la sistemazione degli argini. "Come si evince dalle foto e dalle segnalazioni dei residenti – si legge nella nota – qui la situazione è davvero critica. Cumuli di tronchi, rami e vegetazione di ogni tipo sono stati accatastati lungo le rive del fiume e non sono stati più rimossi. Altri ancora, di grosse dimensioni, galleggiano trasportati dalla corrente. I residenti della zona sono molto preoccupati, perché con l’alluvione di maggio il territorio è stato interessato dal crollo degli argini e da strade invase dall’acqua. La rimozione di tutti questi detriti rappresenta dunque una priorità per garantire la sicurezza dell’intera popolazione. Mi auguro che la Regione, attraverso l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, intervenga al più presto in questo tratto ripulendo le rive del fiume Bidente e mettendone in sicurezza l’alveo. L’autunno è alle porte e i cittadini meritano rassicurazioni in caso di nuove abbondanti piogge".

Infine, Pompignoli lancia un appello alla Regione sul tema delle risorse.

"L’assessore Priolo ci ha parlato di interventi di somma urgenza che verranno coperti dallo Stato. Credo, in ogni caso, che oltre alle risorse del Governo, la Regione debba investire anche mezzi propri per rimettere in sicurezza il territorio".

o. b.