Bidentina, è fuori il bando di gara per assegnare i lavori sul ponte

E’ stata bandita dalla Provincia di Forlì-Cesena la procedura di gara riguardante i lavori di consolidamento delle pile e dei cordolo del ponte sulla Sp4 del Bidente all’ingresso di Galeata. Si tratta di un corposo intervento di manutenzione straordinaria del viadotto posto al km 57+940 della Bidentina. La scadenza per la manifestazione di interesse è il 14 dicembre, poi seguirà la procedura negoziata. L’importo dell’appalto è di 976.475,90 euro per un lavoro complessivo di 1.400.000 euro.

Obiettivo dell’intervento è quello di conservare le caratteristiche strutturali del viadotto ad 8 campate della lunghezza di 91 metri, riqualificare la piattaforma stradale con un incremento della larghezza pavimentata (8,50 m), porre in opera nuove barriere di sicurezza e realizzare un percorso pedonale sul viadotto con estensione al tratto stradale adiacente in direzione del centro abitato per la continuità e messa in sicurezza dell’utenza. Il termine di conclusione dei lavori è previsto in 240 giorni naturali e consecutivi. I lavori saranno eseguiti in modo tale da assicurare la continuità e la sicurezza della Bidentina la strada intervalliva più trafficata e con più incidenti del comprensorio forlivese.

"I lavori sul viadotto sulla Sp4 all’ingresso del comune di Galeata si inseriscono in un programma organico di intervento sui ponti che insistono sulle strade provinciali pianificato grazie ad un’attività di mappatura dei nostri tecnici – commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese –. Abbiamo davanti un programma di 20 interventi su ponti e viadotti per i prossimi sei anni che andranno a consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture provinciali".

o. b.