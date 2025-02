Bidentina, frana di notte a Galeata. Sassi e acqua: strada chiusa per ore

Ancora disagi sulla Bidentina, una delle arterie più trafficate del comprensorio, a due anni dall’alluvione del maggio 2023. Nella notte tra sabato e domenica la sp 4 è stata chiusa per oltre 5 ore all’altezza della frana di Pianetto (Galeata) a causa dell’ennesimo scivolamento di terra, pietre e acqua sulla carreggiata. Lo stop, per questioni di sicurezza, si è imposto dalla mezzanotte alle 4 circa del mattino, creando non pochi problemi agli utenti, tra cui molti giovani.

La ditta Coromano di Bertinoro – che si è aggiudicata l’appalto di circa 2 milioni messi a disposizione dalla Struttura commissariale – è intervenuta con il supporto del personale del Servizio infrastrutture viarie della Provincia e poco dopo le 4 la strada è stata riaperta. Ieri sono stati effettuati ulteriori interventi di ripristino e pulizia e si è reso necessario chiudere nuovamente la strada di sera per tre ore.

Gli automobilisti che si sono imbattuti in questa chiusura improvvisa hanno sfogato il loro disappunto e la rabbia ovviamente sui social, nonostante i Comuni di Galeata e Santa Sofia avessero tempestivamente avvisato della chiusura nelle loro pagine ufficiali. L’intervento all’altezza di Pianetto è uno dei più complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della Struttura commissariale (allora guidata dal generale Figliuolo) per la ricostruzione post-alluvione.

I lavori in teoria sarebbero dovuti durare circa 9 mesi, ma i tempi si sono allungati in quanto il cantiere è partito solo a fine settembre 2024 perché le amministrazioni hanno scelto di non mettere in difficoltà il traffico turistico con l’installazione di un semaforo. A quel punto sono serviti 3 mesi per la posa dei sottoservizi e i tempi si sono dilatati tra autorizzazioni e interventi di FiberCop per la posa della fibra ottica, che hanno di fatto bloccato la Coromano. La stagione invernale ha fatto il resto.

L’intervento è corposo e prevede il ripristino del movimento franoso che ha interessato la scarpata di monte e di valle, con adeguamento e allargamento della sede stradale e il posizionamento di nuove barriere di sicurezza. Nello specifico, il versante interessato dalla frana sarà stabilizzato mediante un sistema di pali trivellati in cemento armato, posti a monte e a valle della strada. Tuttavia le recenti e abbondanti piogge rendono tecnicamente impensabile ai mezzi della ditta, che pesano tonnellate, lavorare su una scarpata in pendenza, da dove le acque non regimentate continuano a scendere copiose.

Il sindaco di Galeata, Francesca Pondini, durante la notte ha dovuto subito affrontare la situazione. "La chiusura della Bidentina ha causato notevoli disagi soprattutto per i ragazzi rimasti bloccati a Galeata e, per gestire la situazione, ho fatto tenere aperto il Circolo Acli fino alla messa in sicurezza della strada. Inoltre alle 2 di notte, da Santa Sofia, sarebbero dovuti partire gli studenti dell’Ipsia Vassallo per raggiungere l’aeroporto di Bologna e volare a Dubai (per partecipare al Global Electric Challenge, gara per veicoli sostenibili, ndr). Il blocco stradale ha creato difficoltà enormi, generando comprensibili tensioni tra i cittadini". Il gruppo di studenti è stato dirottato per tempo su percorsi alternativi in modo da non perdere il volo.

Intanto il primo cittadino ha scritto, alle 4 del mattino, un messaggio al presidente della Provincia Enzo Lattuca e al consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie Roberto Cavallucci chiedendo un incontro urgente per fare il punto sulla situazione e valutare quali azioni intraprendere.

Oscar Bandini