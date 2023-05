Bidentina interrotta Ancora chiuso il tratto tra Galeata e Santa Sofia Approvvigionamenti duri

Resta chiuso il tratto della Bidentina tra Galeata e S. Sofia fino a domenica. Potranno transitare però i mezzi di soccorso, quelli che trasportano derrate alimentari e le auto con personale di servizio presso l’ospedale Nefetti e la casa di riposo. A Galeata e Civitella manca l’acqua per la rottura dell’acquedotto e così gli abitanti dei due comuni saranno riforniti dalle autobotti mentre i tecnici di Hera stanno cercando di allestire un bypass. Mentre il fiume Bidente è rientrato nel suo alveo naturale, molte sono ancora le abitazioni isolate a causa delle frane che stanno martoriando tutto il territorio ed in particolare la rete stradale provinciale, comunale, consorziale e vicinale. Rispetto ai centri della pianura romagnola non si sono registrati morti e dispersi, ma i danni alla viabilità sono ingenti in tutti i quattro comuni della val Bidente e diverse aziende avicole a monte di Santa Sofia stanno andando in sofferenza per la chiusura della Bidentina e il mancato l’approvvigionamento dei mangimi. "L’interruzione della viabilità per le numerose frane e smottamenti rappresenta la maggiore criticità, in particolare per lo stabilimento di Santa Sofia – si legge nella nota del Gruppo Amadori – con temporanee difficoltà nelle produzioni e nelle consegne. A tale proposito tutta l’organizzazione è al lavoro per garantire sia la sicurezza delle persone sia la continuità delle forniture ai nostri partner commerciali, potendo contare su flessibilità produttiva e di filiera degli altri stabilimenti Amadori". Produzione che dovrebbe ripartire a pieno ritmo il prossimo lunedì.

In particolare nel territorio di S. Sofia sono chiuse la comunale verso Poggio alla Lastra, la cui gran parte dei residenti lavora a S. Sofia, a causa di una frana che desta preoccupazioni e la consorziale Tre Fonti - Cornieta dove gli uomini del Soccorso alpino hanno aperto nella mattinata di giovedì un sentiero pedonabile per le famiglie isolate a monte della grande frana.

Situazioni di disagio e di disservizio ma non di pericolo si segnalano a Galeata in località Buggiana e San Zeno, a Civitella a Voltre, Giaggiolo per la mancanza di energia elettrica e nell’azienda agricola di Stefano Nanni a causa di una frana e in un allevamento a Bucchio di S. Sofia. Tra le buone notizie l’arrivo dei giornali a Santa Sofia grazie all’attivismo di Graziano Barchi dell’edicola Stella (foto) e il recupero di animali domestici (25 cani) in difficoltà a cura dei volontari Enpa di Meldola che li hanno portato al canile di Forlì.

Oscar Bandini