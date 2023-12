Bidentina, lavori in arrivo per la sicurezza

La Provincia di Forlì-Cesena ha bandito la procedura di gara relativa ai lavori di adeguamento della Sp4 in località Castagnolo in Comune di Civitella. In settimana infatti scade la manifestazione di interesse cui seguirà la procedura negoziata. L’appalto del valore di 585.000 euro riguarda lavori di adeguamento funzionale di un tratta della Bidentina interessato negli anni scorsi da un altro intervento che non aveva soddisfatto in termini di sicurezza gli utenti della provinciale più trafficata e con più incidenti del comprensorio forlivese. Dopo l’affidamento, i lavori dovranno essere conclusi in 180 giorni. L’obiettivo dell’intervento, in continuità con l’allargamento della carreggiata stradale operato in località Tombina è l’ammodernamento del tratto dall’innesto con la strada comunale di Castagnolo e l’inizio del ponte sul Fosso delle Vigne, poco prima dell’intersezione con la via F. Parri.

Il tratto di strada posto ad ovest dell’innesto per Castagnolo, attualmente della larghezza di 6,50 metri sarà ampliato di 3 metri per circa 220 metri prevalentemente verso valle, in modo da potersi raccordare con il ponte esistente. Il progetto prevede anche la messa in sicurezza dell’incrocio con la strada comunale Castagnolo, dove sarà realizzata una bretella che si andrà a raccordare con l’attuale tracciato della strada comunale per Castagnolo e si immetterà sulla strada provinciale con un incrocio canalizzato in piano, migliorando notevolmente la sicurezza. Sarà inoltre prolungato sul lato a monte il tombino sul Rio Genizzo con uno scatolare in calcestruzzo armato. I lavori saranno eseguiti in modo tale da assicurare la continuità e la sicurezza del traffico e la gestione del cantiere avverrà in modo da mantenere costante, seppur con rallentamenti, la continuità della circolazione stradale e minimizzare i disagi per i veicoli in transito. "I lavori di allargamento sono attesi da tempo, il via alla procedura di gara è una buona notizia – commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese –. La Bidentina è una strada fondamentale di collegamento per i cittadini dei comuni che insistono sulla Sp4, ma è anche molto frequentata da turisti e da traffico pesante legato agli stabilimenti produttivi. L’intervento che andiamo a realizzare con questo appalto migliora la viabilità e mette in sicurezza il tratto stradale. Dopo molti anni di interventi di sola manutenzione, l’intervento in oggetto – conclude – è il primo che apporterà un miglioramento alla percorribilità della SP4 e sarà seguito, nei prossimi anni, da altri per i quali sono stati assegnati significativi finanziamenti alla Provincia di Forlì-Cesena".

Oscar Bandini