Bidentina, ok al cantiere. Un mese di chiusura

Buone notizie per la risoluzione della frana sulla Sp4 del Bidente tra Campigna e Passo della Calla. Giovedì scorso infatti, nel salone del consiglio comunale di Santa Sofia, la sindaca Ilaria Marianini e il consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del Forlivese, Roberto Cavallucci, hanno annunciato che il 5 maggio partiranno i lavori per la messa in sicurezza della Bidentina. Parliamo del tratto all’altezza della località ‘Occhi Brutti’ dove, a causa degli eventi meteo del marzo 2024, si era staccata una frana significativa a valle della strada, costringendo la Provincia di Forlì-Cesena prima ad alcuni interventi di tamponamento e poi ad installare il senso unico alternato con semaforo.

A distanza di un anno, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Protezione Civile nazionale, sono arrivati 200 mila euro per la risoluzione definitiva del problema. Ad illustrare il progetto il geometra Aldo Saccone del Servizio tecnico della Provincia e l’ingegnere Patrizio Bernabini incaricato di redigere il progetto esecutivo. "Abbiamo inviato le integrazioni richieste dalla Soprintendenza – precisano i tecnici – e siamo già in possesso di tutti gli altri nulla osta. Il progetto prevede l’installazione di micropali a valle. Si tratta di un cantiere non facile perché dovrà essere costruita una piattaforma necessaria per l’installazione dei micropali in versanti molto ripidi, ragion per cui saranno necessarie 3-4 settimane di chiusura totale dell’arteria. Saranno permessi solo i passaggi a piedi, in bici e dei motori trasportati a mano. I lavori dovrebbero concludersi in 90 giorni e ci sarà un affidamento diretto a una ditta specializzata". Presenti all’incontro alcuni operatori turistici di Campigna, Burraia e Corniolo, oltre ai presidenti della Pro loco Leonardo Pisanelli e della Consulta di frazione Fiorenza Fiorentini. Gli operatori hanno concordato con i tecnici che il periodo migliore per far partire il cantiere sia il 5 maggio per permettere fino ai primi di giugno la chiusura totale e passare poi al senso unico alternato per i restanti due mesi salvando in questo modo la stagione estiva. "Ringrazio la Provincia, i tecnici e la Consulta di frazione – ha concluso la sindaca – che si era subito attivata spronandoci ad affrontare e risolvere il problema del collegamento tra Romagna e Toscana e per non mettere in difficoltà i gestori delle attività turistiche in quanto queste non possono essere raggiunte neanche dai pullman e il servizio di linea si interrompe in Campigna, invece di proseguire la sua corsa sino alla Calla".

