Bidentina riaperta al traffico dopo le pesanti nevicate

Riaperta dalle 12 di venerdì la circolazione sulla Sp4 del Bidente nel tratto Campigna – Passo della Calla, chiusa giovedì per il pericolo caduta alberi sulla carreggiata. Il Servizio viabilità della Provinci, infatti, dopo i sopralluoghi e grazie al lavoro incessante giorno e notte degli operatori sul campo, ha deciso la riapertura al traffico ricordando però agli utenti di percorrere il tratto da Campigna al confine con la Toscana con attenzione vista l’instabilità del meteo e le piante cariche di neve. In ogni caso controllare prima di partire le previsioni meteo, viaggiare solo se provvisti di pneumatici da neve ma meglio ancora nel tratto Campigna - Calla- Burraia e Fangacci le catene da neve.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai gestori della stazione invernale di Fangacci – Monte Falco e da tutti gli operatori turistici dell’area. "Oggi e domani saranno a disposizione degli appassionati – precisano i gestori – sia l’impianto di risalita della Capanna che serve le due piste di discesa e il campo scuola con tapis roulant, sia i servizi annessi di noleggio sci, bastoncini e ciaspole. All’appello mancheranno solo i due tracciati del fondo in quanto le piante sono cariche di neve pesante e non siamo in grado di battere i due tracciati da 3 e 5 km. Sarà aperto anche il rifugio La Capanna e sono anche a disposizione i nostri maestri di sci".

"Voglio ringraziare tutto il personale del Servizio viabilità della Provincia per l’ottimo lavoro – commenta il sindaco di S. Sofia e consigliere provinciale Daniele Valbonesi –. C’è tanta neve, le strade sono strette e gli spazi per parcheggiare ovviamente sono di meno. Quindi invito tutti a rispettare uno stile di guida adeguato al tratto montano. Saranno operativi il bus navetta Calla – Fangacci, i parcheggiatori e le forze dell’ordine".

