Bidentina, un varco importante già oggi

I paesi della Val Bidente cercano di uscire dall’isolamento e una notizia positiva arriva proprio dal sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi (nella foto) anche nella sua veste di consigliere provinciale delegato alla viabilità del comprensorio forlivese. Infatti dopo i sopralluoghi congiunti con i dirigenti del Servizio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena e delle maestranze che da giorni operano sul campo, sarà riaperta oggi la Sp4 del Bidente.

"Una riapertura parziale che proseguirà anche martedì – precisa Valbonesi – dopo aver avuto avuto il via libera anche dal sindaco di Galeata Francesca Pondini e dalle forze dell’ordine. In pratica potranno circolare solo i mezzi che hanno chiesto specifica autorizzazione alla Provincia ([email protected]) dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 20. Questo permetterà alla ditta, con il supporto delle forze dell’ordine e del Soccorso alpino, di lavorare in tranquillità senza troppe interruzioni ed in sicurezza. Se il bel tempo si consoliderà, già da mercoledì potremmo passare alla libera circolazione in sicurezza con new jersey, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La ditta sta procedendo alla ripulitura completa – conclude Valbonesi– di tutto il materiale a monte che potrebbe scivolare sulla carreggiata". Nel frattempo si sta mobilitando negli ultimi due giorni anche il mondo del volontariato in tutti e quattro i Comuni da Meldola a Santa Sofia. A San Zeno di Galeata i volontari della Pro loco alla presenza del sindaco, degli operatori del comune e della Misericordia hanno ripulito un tratto del fiume Rabbi nell’area del parco fluviale che attraversa l’abitato da tronchi e rami. Ma gli episodi di solidarietà sono numerosi anche a Civitella il cui forese è martoriato da frane e dove sono ancora molte le persone isolate. Oggi dovrebbe essere riattivato anche l’acquedotto comunale. A Meldola resta critica la circolazione nella gran parte delle strade provinciali, comunali e vicinali, ma le scuole riapriranno i battenti così come gli asili nido e il centro diurno dopo una settimana di chiusura forzata. Continua inoltre l’azione dei volontari dell’Enpa nel recupero di animali domestici.

Oscar Bandini